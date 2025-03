Francesca Fagnani raddoppia con Belve su Rai Due: le ultime anticipazioni

Francesca Fagnani torna con il suo programma di interviste a partire dal 22 aprile

L’ultima edizione di Belve andata in onda su Rai Due ha registrato ascolti davvero ottimi. Difatti la media è stata di 1 milione e 636 mila spettatori a casa con uno share pari al 9.77% (l’ultima puntata ha anche infranto il record di share con il 12.19%). Ma quando tornerà la tanto attesa prossima edizione? A rivelarlo è stata oggi la fanpage del social X Cinguetterai. Difatti la data scelta per il gran ritorno della trasmissione di interviste è martedì 22 aprile in prima serata. E chissà chi saranno gli ospiti che la conduttrice avrà il piacere di intervistare.

Belve verso il raddoppio: le ultimissime anticipazioni

Ma non è finita qua perchè sempre la fanpage del social X ha anche colto la palla al balzo per svelare un’altra succosa novità che riguarda proprio la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani, la quale ha avuto il piacere di intervistare Tina Cipollari. Di cosa si tratta? In pratica pare che ci sarà anche un spin off della trasmissione cult di Rai Due, il cui titolo è Belve Crime:

“Oltre alla versione classica di Belve (da martedì 22 aprile), la giornalista condurrà uno spin-off del programma…Nasce Belve Crime…”

Una novità del tutto inaspettata che sicuramente farà felici i tantissimi fan della giornalista, che di anno in anno ormai è riuscita ad ottenere grande autorevolezza agli occhi degli spettatori a casa.

Come sarà lo spin-off del programma di interviste di Francesca Fagnani

E per chi si chiedesse come sarà Belve Crime il titolo già dice abbastanza del nuovo programma condotto da Francesca Fagnani. Difatti quest’ultima sarà impegnata a intervistare protagonisti dei casi di cronaca nera più rilevanti:

“Nasce Belve Crime, programma in cui intervisterà i colpevoli o chi c’era sulla scena del crimine…”

Al momento ci sarà solo una puntata in programma su Rai Due, e non è dato sapere se andrà in onda in prima o seconda serata. Tuttavia sicuramente se ci saranno ascolti più che buoni è probabile che i dirigenti dell’Azienda Pubblica Tv commissionerà alla sua giornalista e agli autori di fare una vera e propria stagione composta da diverse puntate. Ci saranno presto succose notizie a tal proposito?