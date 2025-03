Mattino 4, Federica Panicucci avverte: “Non diffondiamo falsi allarmi”

Orbetello invasa dai moscerini: la conduttrice predica calma

La prima parte dell’ultima puntata settimanale di Mattino 4 è stata dedicata ampiamente ad un caso in particolare. Quale? Orbetello invasa dai moscerini. E inutile dire che i cittadini sono veramente esasperati, come hanno tenuto a dire alcuni di loro ai microfoni del programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. C’è da dire che è anche intervenuto un dottore in collegamento, il quale ha dichiarato che i moscerini sono portatori di lesmaniosi pericolosi per i cani, ma anche per gli umani. Da lì a poco un altro dottore ha però invece tenuto a tranquillizzare tutti, asserendo che quel tipo di moscerino che ha invaso la cittadina toscana non è pericoloso: “Possono in qualche raro caso portare allergie, non si nutrono di sangue…” E quest’ultima informazione ha fatto tirare un sospiro di sollievo la presentatrice Mediaset:

“Non diamo falsi allarmi…Questo tipo di moscerino non punge…State tranquilli…”

Federica Panicucci preoccupata per la sua inviata

Ovviamente Roberto Poletti e la sua collega hanno mandato anche una loro inviata ad Orbetello per raccogliere le testimonianze dei cittadini esasperati da questa invasione di moscerini. E in questa occasione la giornalista ha più volte toccato questi insetti facendo non poco preoccupare la conduttrice di Mattino 4, la quale giorni fa è stata costretta a gestire dei problemi tecnici in diretta:

“Io fossi in te Emanuela non andrei tanto a toccarli…Lascia perdere, non si sa mai…Io nell’indecisione eviterei…Magari le allergie, io anche no…”

Mattino 4, l’inviata ha insistito nel toccare questi moscerini: la preoccupazione dei due conduttori

L’inviata del rotocalco mattutino di Rete 4 ha però continuato ad accarezzare questi moscerini scatenando la preoccupazione pure di Roberto Poletti: “Gentilin non insistere, Gentilin te l’abbiamo detto…Non insistere, non insistere…” E a fargli eco pure Federica Panicucci: “Manuela lascia perdere…Non stare lì ad accarezzare questi moscerini…Ma anche no…” Quest’ultima non è quindi riuscita a trattenere le risate, asserendo senza indugio alcuno di amare gli animali: “Sono amante degli animali…” Successivamente i due conduttori della cadetta Mediaset hanno parlato di un altro argomento, più precisamente un orso che ha aggredito un’anatra in un laghetto artificiale: “E’ allarme orsi in Valle dei Laghi a Trentino…” E in questa occasione è stato mostrato anche il video in cui l’orso è stato sorpreso aggredire a morte questa povera papera. Immagini che hanno lasciato senza parole la Panicucci e Poletti: “C’è molta apprensione per quello che è successo…” E anche Sabina Negri non ha nascosto di essere rimasto impressionata.