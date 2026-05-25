Affari Tuoi: Chiara della Liguria rifiuta tutte le offerte e vince 20.000€

La concorrente ha trovato subito il pacco con 300 mila euro

E’ toccato a Chiara della Liguria affrontare stasera la sorte ad Affari Tuoi. E al suo fianco ha voluto il fidanzato. Dopo la presentazione di rito Stefano De Martino ha quindi dato il via alla partita con i primi sei lanci. Purtroppo per la concorrente con il secondo tiro ha subito trovato il pacco contenente 300 mila euro e poco dopo quello da 100 mila. Da lì a poco ha telefonato il dottore con un’offerta di 25 mila euro. Bella cifra, ma non sufficiente per far gettare la spugna alla concorrente della Liguria. Altri tre tiri per lei. Finita anche questa manche il dottore ha cambiato strategia proponendo il cambio pacco. Risposta negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha rifiutato tutte le offerte del dottore

Stefano De Martino le ha allora ricordato che deve fare altri tre tiri. E Chiara della Liguria ha preso il coraggio a due mani affrontando la sua sfida di stasera. Finito pure questo terzo turno il dottore si è rifatto sotto con un’offerta di 25 mila euro per un tiro. Niente da fare. E con il nuovo lancio ha trovato il pacco con all’interno 10 mila euro. Il dottore ha quindi riproposto il cambio pacco. Dopo attenta analisi la concorrente della Liguria ha risposto ancora una volta di no. E ha fatto bene perchè ha trovato il pacco con 0 euro. Nuova proposta del dottore di cambiare pacco. Anche stavolta la risposta è stata un secco no.

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Chiara della Liguria ha vinto 20 mila euro

La concorrente di Affari Tuoi è allora andata a controllare cos’ha la Toscana. E Stefano De Martino, il quale continua ad essere al centro del gossip, dopo aver controllato ha dovuto darle la brutta notizia che ha trovato 200 mila euro. Il dottore per tre tiri ha allora offerto 9 mila euro. Ha rifiutato. Dopo questa serie di lanci la concorrente è quindi rimasta con 1 euro da una parte e 20 mila dall’altra. Ultima mossa del dottore che le ha offerto di cambiare pacco. Ancora No. Una decisione questa che si è rivelata essere azzeccata perchè alla fine ha vinto 20 mila euro.