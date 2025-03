Uomini e Donne anticipazioni: prime schermaglie tra Gianmarco e Francesca

Francesca chiede un chiarimento con Gianmarco, che non vuole rincorrere le corteggiatrici

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi c’è stata una bella esterna tra Gianmarco e Francesca dove si sono concessi un bacio tenero e allo stesso tempo appassionato. I due si stanno avvicinando molto, ma le prime schermaglie sono all’orizzonte stando alle anticipazioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni. Dopo il bacio lei non è stata portata in esterna e per questo ha avuto da ridire tanto da aver deciso di lasciare lo studio, infastidita. Nelle registrazioni di oggi lei ha manifestato la sua voglia di avere un chiarimento con lui, che ha ribadito di non avere intenzione di rincorrere nessuna corteggiatrice.

Uomini e Donne anticipazioni: cos’è successo tra Sabrina e Giuseppe

Tra i protagonisti di queste ultime puntate di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi ci sono senza dubbio Sabrina e Giuseppe. I due si sono presi e ripresi, lui ha manifestato l’interesse verso Agnese, non ricambiato, poi si è fatto perdonare da Sabrina, che si è illusa di poter costruire qualcosa di duraturo con lui. Nella puntata di oggi ha deciso di chiudere. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate la dama ha deciso di bloccare il cavaliere perché non ha più intenzione di comunicare con lui, anche perché intanto è uscito con altre due dame del parterre.

Gemma Galgani: ancora nessun bacio con Orlando

Gemma Galgani è ormai una dama irriducibile che spera di poter trovare l’amore presto o tardi. È di nuovo uscita con il cavaliere Orlando, ma non c’è stato alcun bacio, e per questo è stato criticato da Tina Cipollari, sempre molto caustica quando si tratta delle vicende sentimentali della sua rivale. Il bacio è invece scoccato tra Gloria e Damiano. E invece il trono finto di Tina? L’opinionista/tronista è uscita con Cosimo che l’ha portata nella sua terra natale (la Puglia) per farle conoscere i suoi genitori. E poi le ha proposto il prossimo viaggio a Madrid dopo le follie commesse a Parigi.