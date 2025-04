Affari Tuoi: Alberto dalle Marche va via senza niente, male la regione fortunata

Il concorrente ha sfidato il dottore rifiutando le sue prime due offerte

Stasera è toccato al concorrente delle Marche giocare con Stefano De Martino. Alberto, prima di iniziare la partita, si è presentato e ha rivelato di voler giocare al fianco della figlia. Detto questo il conduttore ha quindi dato via alla partita con i primi sei lanci. E subito dopo la prima serie di tiri in cui ha trovato molti pacchi blu il dottore si è fatto vivo con la prima offerta da 40 mila euro. Dopo un’attenta riflessione il concorrente ha rifiutato: “Lasciare il gioco dopo pochi minuti no…Voglio godermi la partita ancora un po’…” Altri tre tiri per Alberto, il quale ha però trovato i due pacchi rossi da 100 e 200 mila euro. Si è quindi rifatto vivo il dottore, il quale ha proposto un cambio pacco. Offerta rifiutata anche stavolta.

Affari Tuoi, il concorrente delle Marche ha continuato a rifiutare tutte le offerte del dottore

Alberto delle Marche si è quindi apprestato a fare tre nuovi lanci, trovando 50 mila euro, 500 euro e infine 75 euro. Tre lanci che alla fine non si sono rivelati essere troppo negativi. A quel punto il dottore del game show dell’ammiraglia Rai ha allora abbassato la posta offrendo 20 mila euro. Offerta ritenuta buona, ma non abbastanza alta per far gettare la spugna al concorrente marchigiano, che ha quindi fatto un nuovo lancio trovando 5 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, che purtroppo ieri ha assistito alla disastrosa partita di Martina, ha quindi fatto un’altra offerta, ma non è riuscito a farlo desistere dal continuare. Nuovo tiro per lui, che stavolta ha trovato il pacco contenente 75 mila euro. Ovviamente il dottore non ha perso tempo e con un tabellone con più pacchi blu ha proposto ad Alberto un altro cambio. Niente da fare perché il concorrente è andato dritto per la sua strada: “Rifiutiamo…”

Alberto delle Marche è andato alla regione fortunata non vincendo niente

Nuovo lancio per il concorrente di Affari Tuoi, che purtroppo ha trovato un altro pacco rosso rimanendo solo con quello da 300 mila euro. Il dottore ha quindi proposto al marchigiano 15 mila euro. Anche stavolta però ha rifiutato senza battere ciglio lasciando senza parole Stefano De Martino: “Non si è lasciato intimidire dal dottore…” E’ poi arrivata un’ultima offerta di 33 mila euro da parte del dottore che ha messo in seria difficoltà il concorrente marchigiano, che però alla fine ha rifiutato. Una scelta sbagliata perchè subito dopo ha trovato il pacco con 300 mila euro. E quindi è stato costretto ad andare alla regione fortunata decidendo di affidare le sue speranze di portarsi a casa 100 mila euro all’Umbria. Niente da fare. Per 50 mila euro ha allora scelto la Puglia, ma anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte.