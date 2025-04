Affari Tuoi, partita terribile per Lucia: vinto nulla pure alla regione fortunata

La concorrente ha cambiato il suo pacco

E’ toccato alla concorrente del Friuli Venezia Giulia giocare stasera ad Affari Tuoi, nella speranza di potersi portare a casa ben 300 mila euro. Lei si chiama Lucia e ha subito confessato a Stefano De Martino di voler giocare al fianco della figlia Asia. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via a questa partita con i primi sei lanci decisamente sfortunati, visto che la concorrente ha trovato cinque pacchi rossi. Si è ovviamente fatto sentire il dottore, che ha offerto 20 mila euro. Offerta rifiutata da Lucia: “Voglio sfidare il dottore, la partita è ancora lunga…” Altri tre tiri fortunatamente andati meglio di prima. E il dottore ha allora proposto di cambiare pacco. E Lucia, a sorpresa, ha accettato.

Affari Tuoi, disastro per la concorrente: nel pacco che ha voluto cambiare c’erano 100 mila euro

Stefano De Martino ha quindi chiesto a Lucia del Friuli Venezia Giulia di fare altre tre tiri. E quest’ultima ha voluto scoprire cosa avrebbe vinto se non avesse cambiato pacco. Purtroppo la sorpresa è stata amara perchè nel pacco con cui ha iniziato la partita c’erano ben 100 mila euro. La concorrente del game show dell’ammiraglia Rai, visibilmente sconsolata, si è limitata a dire: “Un bagno di sangue…” Il dottore si è fatto vivo nuovamente offrendo a Lucia una cifra decisamente bassa, ma d’altronde il tabellone è a netto sfavore della concorrente, la quale ha però voluto continuare a giocare. Dal canto suo De Martino, che giorni fa ha assistito alla partita disastrosa di Chiara, ha cercato di consolarla: “Ho visto partite del genere prendere poi una piaga diversa…” E fortunatamente ha avuto ragione perchè il nuovo giro di lanci sono andati più che bene.

Lucia del Friuli Venezia Giulia è andata alla regione fortunata, ma non ha vinto niente

Il dottore, con un tabellone molto più favorevole per la concorrente di Affari Tuoi, ha quindi aumentato la posta offrendo nuovamente 20 mila euro. E dopo un’attenta analisi Lucia del Friuli Venezia Giulia ha detto no. Purtroppo non ha fatto proprio la scelta più oculata perchè ha trovato 200 mila euro. Prima di scoprire cosa aveva nel suo pacco il dottore le ha proposto di andare alla regione fortunata. La concorrente, avendo probabilmente fiutato che nel suo pacco non aveva niente, ha accettato. Scelta più che giusta perchè se no sarebbe tornata a casa solo con un musetto. A quel punto Stefano De Martino le ha chiesto di scegliere una regione fortunata, nella speranza di vincere 100 mila euro. Quest’ultima ha scelto la Puglia, ma è andata male. Ha quindi avuto un’ultima possibilità di vincere almeno 50 mila euro scegliendo un’altra regione. E a questo punto ha scelto la Calabria. Purtroppo anche stavolta nulla di fatto.