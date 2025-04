Affari Tuoi: Angela capisce il gioco del dottore e accetta 50.000€

La concorrente del game show ha detto no alle prime offerte del dottore

Stasera è toccato alla concorrente della Puglia sfidare la sorte ad Affari Tuoi, Dopo essersi presentata al pubblico a casa e a quello in studio Stefano de Martino le ha chiesto chi vuole al fianco per giocare questa partita. E quest’ultima, senza pensarci due volte, ha subito dichiarato di volere il marito. Finito questo momento Angela da Barletta ha iniziato il gioco di stasera con i primi sei lanci. E in questa occasione oltre ad aver preso diversi pacchi blu ne ha anche trovati due rossi contenenti 50 e 100 mila euro. A questo punto il dottore si è fatto vivo con la prima offerta di 33 mila euro. Un’offerta sicuramente importante, ma che non ha fatto desistere la ragazza pugliese dal continuare a giocare. Altri tre tiri decisamente fortunati per lei, alla quale il dottore ha quindi offerto un cambio pacco. Anche stavolta il rifiuto è stato secco e deciso.

Affari Tuoi, la fortuna ha strizzato l’occhio dalla parte della concorrente della Puglia

Tre nuovi tiri per Angela della Puglia, la quale ha trovato solo pacchi blu mettendo in seria crisi il dottore del game show dell’ammiraglia Rai. A quel punto il dottore, per bocca del solito Stefano De Martino, che tornerà in prima serata su Rai Uno con uno speciale di Affari Tuoi, ha proposto un’offerta di 39 mila euro per due tiri. Offerta sicuramente generosa, ma che non ha fatto cedere Angela da Barletta: “Rifiuto l’offerta e vado avanti…” Due nuovi tiri per la concorrente, che ha trovato nell’ordine 75 mila e 10 mila euro. Il tabellone ha continuato quindi a sorridere ad Angela, che ha rifiutato l’ennesima offerta del dottore di cambiare pacco.

Angela della Puglia ha accettato l’offerta di 50 mila euro

E con il nuovo tiro la concorrente di Affari Tuoi è rimasta con un tabellone di soli pacchi rossi che andavano dai 15 mila ai 300 mila euro. E purtroppo con il secondo tiro a disposizione ha però trovato il pacco rosso contenente il premio più grande. Successivamente il dottore del game show dell’access prime time dell’ammiraglia Rai ha abbassato l’offerta con 30 mila euro. Anche stavolta ha però rifiutato. Altro tiro per Angela, la quale è riuscita a trovare il pacco da 15 mila euro. A questo punto il dottore ha fatto una nuova offerta di 50 mila euro. Offerta che ha fatto traballare non poco la concorrente pugliese del programma condotto da Stefano De Martino. Tuttavia dopo essersi consultata con il marito ha accettato l’offerta: “Non me la sento di dire di no…” Scelta che si è rivelata azzeccata perchè nel suo pacco ne aveva 30 mila.