Amanda Lecciso e Iago Garcia sono fidanzati? Lei svela la verità, fan in delirio

Amanda Lecciso e Iago Garcia si stanno godendo le vacanze in Puglia

Quando nasce una coppia all’interno del Grande Fratello si finisce per creare dei fandom, a volte tossici, a volte un po’ più sani, e poi ci sono delle coppie che finiscono per nascere una volta che si è conclusa l’avventura televisiva. Forse è il caso di Amanda Lecciso e Iago Garcia che si trovano in Puglia per una vacanza rigenerante. Post su Instagram sibillini che hanno mandato i fan in delirio. Ma ora è lei a rompere il silenzio perché interpellata da Alfonso Signorini: avrà confermato o smentito il gossip?

L’ex gieffina ammette: “Iago ha conquistato tutti”

“Te l’avevo detto che sono una donna coerente! Ma chi non lo apprezza, Iago? Ha conquistato tutti, è brillante, ironico, e stare con lui è un piacere. Ora siamo a Lecce”: queste le parole di Amanda Lecciso a un curioso Alfonso Signorini che una volta visti i post sui social ha subito voluto vederci chiaro manco fossero ancora dentro la casa del Grande Fratello. La donna non ha usato la parola ‘fidanzati’, ma forse non ce n’è ancora bisogno, dato che saranno in una fase di profonda conoscenza che li porterà naturalmente a etichettarsi così.

Iago Garcia e Amanda Lecciso sono una coppia? I fan sono in delirio

Alfonso Signorini ha poi chiesto ad Amanda Lecciso di cosa parlassero a cena e lei ha replicato che con Iago Garcia ridono e scherzano su quanto siano cattivi a non aver invitato nessun altro. E poi hanno anche guardato The Couple insieme perché nel cast figura la sua adorata Jasmine Carrisi che nei mesi passati, quando la zia era nella casa del GF, era entrata per difenderla dagli attacchi di Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. I fan sperano che i due possano ufficializzare al più presto la loro relazione e che poi testimonino il tutto con foto e video. E chi pensava che Iago sarebbe finito tra le braccia di Stefania Orlando? Lei sembra aver trovato l’amore dopo il GF.