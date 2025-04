Belen e Ignazio hanno litigato? “È arrabbiata per come ha trattato Cecilia”

Belen Rodriguez e Ignazio Moser sono ai ferri corti?

Non si può sempre andare d’accordo, soprattutto in famiglia, per un motivo o per un altro, ma quando si è nel magico mondo dello spettacolo eventuali tensioni o storture nei rapporti vengono fuori e finiscono per fare rumore se non si spengono subito. Da un giorno non si fa che parlare di Belen Rodriguez e Ignazio Moser che sarebbero ai ferri corti perché hanno smesso di seguirsi sui social. Anzi, poi lui è tornato a seguirla, ma senza essere ricambiato. Cosa sta succedendo? Perché sono ai ferri corti?

Alessandro Rosica: “A Belen non è andato giù come lui ha trattato Cecilia”

Secondo Alessandro Rosica tra i due cognati sarebbe calato il gelo non per via dei alcuni comportamenti tenuti da Belen. Anzi, sarebbe proprio lei quella infuriata con Ignazio. Ma perché? “A Belen non sarebbe andata giù come lui avrebbe trattato sua sorella Cecilia e starebbero provando a recuperare i rapporti”. Non si ha la più pallida idea di cosa possa essere successo tra lo sportivo e sua moglie, dato che almeno sui social sembrano andare d’amore e d’accordo.

La versione di Gabriele Parpiglia su Belen e Ignazio

Invece qual è la versione di Gabriele Parpiglia, che ha lanciato la notizia del segui/non-segui sui social? Lunedì 7 aprile si sarebbe incontrati a Milano all’evento Ploom. Secondo le testimonianze dei presenti “non si sarebbe filati un granché”, pare addirittura che non si siano detti neanche un ciao. Quindi rapporti tesi e freddi, come se fosse successo qualcosa di grave tra loro. Mentre Belen si è divertita, il marito di Cecilia Rodriguez nel suo gruppetto non c’era, e non si è avvicinato al suo amico dj Andrea Damante con il quale si sarebbe allontanato, proprio ora che ha annunciato di aspettare un bambino dalla sua fidanzata Elisa Visari. E in tutto questo Stefano De Martino è via da Stasera tutto è possibile, ma di lui non si parla di gossip, ma della carriera luminosa che sta facendo.