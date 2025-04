Cesara Buonamici confessa: “Qual è la causa della morte di Papa Francesco”

La giornalista del Tg5 ha rivelato che stamattina il Papa stava bene

Oggi Cesara Buonamici è stata in diretta quasi ininterrottamente su Canale 5 con una lunga edizione straordinaria del telegiornale per parlare della morte del Pontefice all’età di 88 anni. E si segnala che in questa occasione la giornalista del tg dell’ammiraglia Mediaset, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, ha svelato di essere venuta a conoscenza che il Papa si è svegliato stamattina alle 5 e le sue condizioni di salute risultavano essere buone:

“Si è svegliato stamani alle 5.30 nella sua residenza a Casa Santa Marta…I suoi collaboratori al risveglio non hanno constatato problemi, ma anzi l’hanno trovato in condizioni discrete….”

Papa Francesco è morto a causa di un ictus: la rivelazione della giornalista

Successivamente Cesara Buonamici, sempre durante la lunga diretta dello speciale del Tg5, come ha riportato il portale Biccy.it, ha rivelato che purtroppo le condizioni di salute del Pontefice si sono aggravate due ore dopo essersi svegliato, più precisamente intorno alle 7. Difatti proprio in quel momento il Pontefice pare abbia avuto un ictus che purtroppo gli sarebbe stato fatale:

“Alle 7 il santo padre ha avuto un ictus che gli è stato fatale…Il cardinale Kevin Farrell alle 10 di questa mattina ha annunciato al mondo la morte…”

E a confermare la rivelazione della giornalista ci ha pensato pure il TgCom24: “L’ictus e il grave quadro cardiocircolatorio…”

Cesara Buonamici ha confessato che stasera alle 20 ci sarà la constatazione della morte del Papa

Cesara Buonamici, sempre in diretta durante lo speciale del Tg5, come riportato da Biccy.it, ha anche rivelato che stasera alle 20 verrà decretata ufficialmente la morte di Papa Francesco tramite un rito specifico:

“Stasera il cardinale Camerlengo compirà un gesto simbolico, sfilerà l’anello del pescatore e lo distruggerà, si tratta del rito della constatazione e la deposizione nella bara…Verrà posto un velo sul volto del Papa…”

Successivamente la giornalista dell’ammiraglia Mediaset ha anche colto l’occasione per rivelare che i cittadini a partire da domani e per altri sei giorni verrà data la possibilità ai fedeli per dargli l’ultimo saluto: “Non ci saranno più le tre bare, ma solo una bara in legno e zinco, come voluto da Bergoglio…Da domani fino a sei giorni sarà possibile omaggiare il Papa e dargli l’ultimo saluto….” Quest’ultima ha poi confidato che i funerali di Papa Francesco potrebbero esserci già nel weekend, più precisamente sabato. E da quel momento inizierà poi il Conclave in cui i Vescovi di tutto il Mondo si riuniranno per nominare un nuovo Pontefice.