Myrta Merlino all’attacco di Heather Parisi, che replica: “Dette inesattezze”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha criticato apertamente la ballerina

Nel corso della puntata di ieri del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset la presentatrice ha posto le sue attenzioni su alcune affermazioni che ha fatto ultimamente Heather Parisi sui social. Difatti quest’ultima ha attaccato senza mezzi termini l’obbligo vaccinale per i bambini, facendo andare su tutte le furie Myrta Merlino, la quale l’ha criticata senza troppi giri di parole in diretta su Canale 5: “Per lei non c’è par condicio tra scienza e scemenza…” E ovviamente questa sua affermazione ha fatto in breve tempo il giro del web ed è arrivata all’orecchio pure della ballerina americana.

Myrta Merlino attaccata dalla Parisi

Heather Parisi ha quindi voluto rispondere per le rime alla conduttrice con un lungo post pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram. Cosa ha detto? Ha pubblicato un suo selfie con in braccio uno dei suoi figli da piccolo, e nella didascalia ha rivelato che nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 sarebbero state dette delle inesattezze:

“Vorrei con questo mio intervento correggere alcune inesattezze, fatte sicuramente in buona fede, riportate nella puntata del 16 Aprile…”

Successivamente la ballerina americana, che è recentemente intervenuta a La volta buona da Caterina Balivo, ha accusato la Merlino di aver tagliato ad hoc il suo intervento social su questa questione: “Se avessi dato modo al tuo pubblico di vedere l’intero mio video, senza tagliare arbitrariamente dopo la prima frase, tu e i tuoi ascoltatori avreste capito, senza particolari sforzi, che io non ho fatto disquisizioni medico-scientifiche…” Quest’ultima ha infatti rivelato che vorrebbe semplicemente un referendum su tali questioni per far decidere ai genitori il da farsi.

Heather Parisi ha lanciato una frecciatina alla presentatrice

La ballerina americana è stata però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Myrta Merlino, la quale pare abbia rinunciato alle vacanze pasquali per stare in video a Pomeriggio Cinque. Difatti la Parisi, sempre in questo suo inverno su instagram, ha colto la palla al balzo per lanciarle una frecciatina, asserendo senza indugio alcuno di credere che in Italia non sia stata ancora tolta la possibilità di esprimere la propria opinione su questo e tanti altri argomenti: “Non credo che in Italia sia stato tolto il diritto di opinione su un quesito referendario, e spero che non lo voglia fare nemmeno tu…” La ballerina ha poi tenuto anche a dire di non aver affatto chiuso i commenti sui suoi profili social, come invece è stato detto ieri in diretta: “Chiunque dei miei followers può commentare e nessun commento viene censurato né cancellato…” Detto questo le ha poi fatto notare che invece avrebbe notato che alcuni suoi ospiti avrebbero negato la possibilità di commentare: “L’impossibilità di commentare appartiene invece ai profili social di certi tuoi ospiti…” La Merlino oggi le risponderà per le rime?