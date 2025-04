Pino Insegno verso il raddoppio: novità dopo la conferma a Reazione a catena

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 16, 2025 , in Personaggi Tv

Reazione a catena nuova edizione: nessun cambiamento alla conduzione

E’ da un po’ di tempo che Pino Insegno ha fatto perdere le tracce. Difatti dal momento in cui il suo game show del preserale dell’ammiraglia Rai è terminato per lasciare spazio a L’Eredità il conduttore è un po’ uscito dai radar. Oggi si segnala che ci sono novità molto interessanti sul suo conto. Difatti il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a sapere che il presentatore è stato confermato alla conduzione della nuova edizione del programma, nonostante il calo di ascolti rispetto agli anni precedenti: “A Viale Mazzini hanno deciso di proseguire con Insegno…”

Pino Insegno pronto a raddoppiare con un nuovo show in prima serata?

Ma non è finita qua perchè sempre Giuseppe Candela sul portale di news Dagospia.it ha svelato pure un altro retroscena che riguarda ancora una volta il conduttore di Reazione a catena. Di cosa si tratta? A quanto pare sempre nei mesi afosi estivi il presentatore potrebbe approdare nella prima serata dell’ammiraglia Rai con uno show tutto suo:

“C’è chi accenna a un possibile raddoppio con la messa in onda di un suo programma in prime time nei mesi più caldi…”

E se così fosse vorrebbe dire che Insegno diventerebbe a tutti gli effetti il volto di punta della rete nei mesi più caldi dell’anno. E chissà se gli spettatori a casa risponderanno positivamente facendogli ottenere buonissimi ascolti.

Che programma condurrà in prima serata il presentatore?

Lecito adesso chiedersi che show potrebbe mai condurre in prima serata Pino Insegno, il quale pare sia stato riconfermato alla conduzione di Reazione a catena. Non è dato saperlo, anche se Giuseppe Candela nella sua rubrica sul portale di news Dagospia.it ha ricordato che nei mesi scorsi il conduttore avrebbe dovuto condurre uno show, il cui titolo è Il buono, il brutto e il cattivo. Tuttavia è stato rimandato a data da destinarsi, come ha confessato lui stesso ospite a Tv Talk tempo fa:

“Dovevamo fare due prime serate e sul giornale è uscito che sono state cancellate…No, sono rimandate perché era un periodo sbagliato…”

E visto che l’inverno pare non fosse il periodo giusto per programmarlo i vertici Rai potrebbero invece volerlo trasmettere nel palinsesto estivo? Chissà, intanto su che tipo di programma è Insegno ha svelato sempre a Tv Talk che è una gara incentrata sul mondo del cinema: “Un programma sul cinema, una gara goliardica sul cinema con l’orchestra, ospiti internazionali…” Al suo fianco dovevano esserci Luca Ward e Francesco Pannofino.