Roberto Poletti gela Federica Panicucci: imbarazzo in diretta a Mattino 4

Roberto Poletti non va in vacanza neppure a Pasqua: l’annuncio in diretta

E’ da poco terminata una nuova puntata di Mattino 4. E prima di salutare i telespettatori e augurare loro Buona Pasqua il presentatore di Rete 4 ha colto la palla al balzo per far presente che non andrà in vacanza, ma anzi continuerà a tenere compagnia con 4 di sera al fianco di Francesca Barra:

“Da stasera fino a lunedì, per quattro sere, io vi farò compagnia con Francesca Barra con 4 di sera…”

Detto questo il collega di Federica Panicucci ha quindi tenuto a dire che anche in questi giorni festivi la politica non va in vacanza e ci vuole quindi sempre una finestra sull’informazione: “La politica non si ferma neppure a Pasqua e Pasquetta, ma anche stasera e domani…Quattro giorni in nostra compagnia…”

Federica Panicucci spiazzata dal suo collega

A questo punto ecco arrivare il colpo di scena in diretta a Mattino 4. Cos’è successo? Roberto Poletti si è girato verso la sua collega conduttrice e ha iniziato a ridere. La presentatrice è rimasta spiazzata guardandosi intorno un po’ in imbarazzo perchè non ha capito la strana reazione di Poletti, il quale ha quindi spiegato di averla vista ridere a sua volta: “E ride…Ridi perchè dici magari che la Pasqua la faccio qua, ma è bello…” La presentatrice ha però immediatamente negato: “Perchè ridi? Io no, non stavo ridendo proprio per niente…” Ed è quindi calato il gelo in studio.

Mattino 4: il botta e risposta surreale tra i due conduttori

Federica Panicucci ha poi tenuto a sottolineare che ovviamente l’appuntamento sotto le feste di 4 di sera è assolutamente da seguire: “Anzi questo è un appuntamento tutto da seguire…” La presentatrice ha poi annunciato al pubblico a casa che per quanto la riguarda invece tonerà in video a partire da martedì mattina alla solita ora prima con Mattino Cinque e poi con Mattino 4:

“Noi invece torneremo martedì alle 8 e 50 sia con Mattino 5 che con Mattino 4…”

Ed ecco che Roberto Poletti è tornato immediatamente alla carica, asserendo di aver capito il motivo delle presunte risate della collega. Difatti non ha fatto mistero di essere certo che sia serena perchè farà il ponte lungo per le vacanze di Pasqua: “Ecco perchè rideva perchè torna martedì…Fai il ponte lungo…Buona Pasqua…” Insomma un botta e risposta abbastanza surreale sul finire della diretta di oggi in cui i conduttori hanno parlato di diversi argomenti di cronaca, tra cui pure l’incidente della Funivia al Monte Faito.