Tina Cipollari, dubbi su Giuseppe e Rosanna: hanno un accordo a Uomini e Donne?

Tina Cipollari ha dei dubbi sulla coppia

Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri Tina Cipollari ha avuto modo di esprimere tutti i suoi dubbi su una coppia che si è formata di recente: si sta parlando di Giuseppe e Rosanna, protagonisti anche di alcune esterne, tra cavalli e ammiccamenti vari. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sembra che all’opinionista non vada giù la modalità della loro conoscenza dicendo che forse si sono messi d’accordo per non far scendere nessuna dama e nessun cavaliere, senza darsi la reciproca esclusiva. Sarà davvero così?

Giuseppe e Rosanna non convincono: si sono messi d’accordo?

Polemiche su Giuseppe e Rosanna, che si stanno conoscendo alla corte di Maria De Filippi: secondo Tina Cipollari i due si sarebbero messi d’accordo. Ci sono state delle esterne, anche dei baci, e sembra andare tutto a gonfie vele, anche perché lui ha sprecato parole importanti nel descriverla, eppure sono ancora lì. Strano, poi, che sia stato Gianni Sperti a pungolare Sabrina, affinché uscisse con Guido, quando in realtà dovrebbe essere Giuseppe a lasciare il programma. Lui vorrebbe darle l’esclusiva, ma sembra voler conoscere altri. Tutta questa situazione è poco chiara.

Uomini e donne: cos’è successo nella registrazione di ieri

Giuseppe vorrebbe andare in Sicilia dalla dama di Uomini e Donne al fine di conoscerla sempre meglio e chissà che dopo non dedicano di uscire dal programma insieme mano nella mano. Per il pubblico sarebbe una liberazione dagli interventi assurdi del cavaliere e dalle sue gare di ballo che non stanno né in cielo né in terra. Intanto ieri si è anche affrontato il trono classico dove Francesca si è autoeliminata mentre Gianmarco ha fatto conoscere sua mamma a Cristina e Nadia (quest’ultima l’ha anche baciata). A fine maggio si concluderà l’edizione 2024/25 del talk show sentimentalmente di Canale5 che ancora una volta è stato un campione di ascolti con la speranza che per la prossima stagione si possa correggere il tiro su alcune cose che non sono andate giù a diverse persone che hanno espresso il loro disappunto sui social.