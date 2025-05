Affari Tuoi: Anna accetta l’offerta di 32.500€, ma nel pacco ne aveva 50.000

La concorrente non ha paura del dottore e rifiuta le prime due offerte

E’ arrivato il turno della concorrente della Puglia di giocare stasera con Stefano De Martino. E subito dopo la presentazione di rito Anna ha svelato di volere affrontare questa partita ad Affari Tuoi al fianco del marito Marco. A questo punto il presentatore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dare il via al gioco con i primi sei lanci. E c’è da dire che la fortuna non ha strizzato l’occhio proprio dalla sua parte. Difatti già al secondo tiro ha visto sfumare la possibilità di portarsi a casa 300 mila euro. Da lì a poco si è fatto vivo ovviamente il dottore, che ha offerto 28 mila euro. Offerta ritenuta importante per essere la prima, ma che non ha convinto la concorrente a gettare la spugna. Nuovo giro di tre lanci per quest’ultima, che ha trovato nell’ordine 20, 500 e 5 mila euro. Il dottore ha allora ritelefonato proponendo il cambio pacco. Niente da fare perchè Anna ha continuato a rimanere ferma sulle sue posizioni tenendosi bella stretta il pacco numero 16.

Affari Tuoi: la concorrente ha continuato a rifiutare tutte le offerte ricevute

Stefano De Martino ha allora invitato Anna della Puglia a fare altri tre tiri. E stavolta ha trovato un pacco rosso contenente una somma importante (100 mila euro). Il dottore ha allora proposto alla concorrente pugliese un’offerta pari a 30 mila euro. Anna, dopo averci riflettuto bene, ha però rifiutato, visto che le è stato chiesto di fare un unico tiro e quindi si è sentita di rischiarsela facendo bene. Difatti ha trovato un pacco rosso con una somma non elevata. Il dottore del game show ha allora proposto alla concorrente della Puglia di fare un cambio pacco, ma anche stavolta la risposta è stata no. Purtroppo con questo unico tiro ha trovato i 200 mila euro lasciandola con l’amaro in bocca. Ed è tornato a chiamare il dottore, che ha offerto 13 mila euro per tre tiri. Il no è però arrivato anche stavolta senza pensarci due volte.

Anna della Puglia ha deciso di accettare l’offerta di 32.500 euro

Tre nuovi tiri per la concorrente di Affari Tuoi, che è finita con un tabellone abbastanza positivo, visto che è rimasta con soli pacchi rossi. E questo vuol dire soldi sicuri, come ha tenuto a dire Stefano De Martino, il quale ieri sera ha trionfato con una puntata speciale del suo game show. A questo punto il dottore ha offerto ad Anna la possibilità di cambiare il pacco. E stavolta è riuscito a metterla un po’ in difficoltà. Dopo una lunga analisi ha però detto no. Purtroppo l’ultimo tiro ha guastato un po’ la festa perchè ha trovato 75 mila euro rimanendo quindi con 15 mila da una parte e 50 mila euro dall’altra. Il dottore prima dell’ultimo lancio le ha allora proposto 32 mila 500 euro. Offerta che ha messo Anna ancora in difficoltà ancora una volta. Alla fine non se l’è sentita di osare decidendo di accettare. Scelta che purtroppo si è rivelata infausta, visto che nel suo pacco aveva 50 mila euro.