Affari Tuoi: Ilaria capisce di non avere i 300.000€ e ne accetta 62.000

La concorrente ha deciso di rifiutare le prime due offerte del dottore

E stasera è arrivato il turno della concorrente della Lombardia giocare ad Affari Tuoi. Prima però di dare il via alla partita Stefano De Martino gli ha ovviamente chiesto di presentarsi. E in questa occasione Ilaria ha rivelato di fare la studentessa di Giurisprudenza e successivamente ha detto di volere al suo fianco per affrontare questa sfida la sorella Federica. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha dovuto far altro che dare il via al gioco con i primi sei lanci. E c’è da dire che Ilaria ha iniziato benissimo. Ha quindi telefonato subito il dottore, il quale ha offerto alla lombarda 37 mila euro. Offerta sicuramente allettante, ma che non è stata ritenuta sufficiente per far desistere Ilaria dal continuare. Tre nuovi lanci per la giovane studentessa, la quale ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 20 mila, 500 e 5 mila euro. Fortuna sfacciata per la concorrente, che è riuscita a mettere in forte crisi il dottore. Quest’ultimo, vedendo il tabellone interamente a favore di Ilaria si è quindi limitato a proporre un cambio pacco. Dopo averci riflettuto bene ha però deciso di rifiutare.

Affari Tuoi, partita incredibile per la concorrente della Lombardia

Stefano De Martino ha allora invitato la concorrente della Lombardia a fare tre nuovi lanci. E anche stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato subito il pacco contenente zero euro. Ha poi trovato il pacco contenente 20 euro e quello con 5 euro. Con questo tiro la concorrente del game show dell’ammiraglia Rai è rimasta con un solo pacco blu contenente 50 euro e poi tutti rossi. Il dottore, rimasto basito per come si è messa questa partita, ha allora offerto per un tiro la bellezza di 50 mila euro. Ma anche stavolta la giovane e fortunata studentessa ha detto no. Un nuovo tiro per lei che questa volta è andata a pescare 200 mila euro. Il dottore ha allora offerto per due tiri 36 mila euro. E anche a questo giro la risposta è stata però negativa.

Ilaria della Lombardia ha ceduto accettando l’offerta di 62 mila euro

Stefano De Martino, che continua ad essere al centro dell’attenzione a causa di tutte le polemiche che circolano su Affari Tuoi, ha detto alla concorrente lombarda di fare altri due tiri. E Ilaria non se lo è fatto dire due volte trovando nell’ordine 15 mila e 50 euro. E con questi ultimi tiri è rimasta ufficialmente solo con pacchi rossi. Il dottore si è quindi rifatto vivo offrendo 50 mila euro per un tiro. Niente da fare. Ilaria ha poi trovato 100 mila euro. Nuova offerta del dottore che rispetto a prima ha abbassato la posta di 5 mila euro (45 mila). Nuovo rifiuto. E ha fatto bene perchè ha trovato 30 mila euro. A questo punto il dottore è arrivato ad offrire 62 mila euro. Dopo averci riflettuto parecchio la concorrente ha deciso di accettare. E a fatto la scelta migliore perchè se no sarebbe tornata a casa solo con 10 mila euro.