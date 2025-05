Affari Tuoi: il dottore si prende gioco di Joelle, che perde 300.000€

Il dottore è riuscito a convincere la concorrente a cambiare il pacco

Stasera Stefano De Martino ha annunciato che a giocare ad Affari Tuoi è toccato alla concorrente del Veneto. E dopo che quest’ultima si è presentata ha svelato di volere al suo fianco per affrontare questa sfida il fidanzato Filippo, il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via alla partita con i soliti primi sei lanci. Finito questo primo giro la telefonata del dottore non è tardata ad arrivare con in dote un’offerta di 32 mila euro. Una somma sicuramente importante, ma che non ha fatto desistere Joelle dal continuare la sua partita, nella speranza di vincere 300 mila euro. Tre nuovi tiri per lei, che ha beccato nell’ordine 30 mila, 200, e purtroppo 200 mila euro. A questo punto il dottore si è fatto vivo nuovamente offrendo il cambio pacco. La concorrente veneta, dopo averci riflettuto bene ed essendosi consultata con il fidanzato, ha voluto cambiare andandosi a prendere il pacco numero quattro.

Affari Tuoi: si è messa bene la partita per la pallavolista veneta

Altri nuovi tiri per Joelle del Veneto. E anche stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte. Il dottore ha allora telefonato per la terza volta proponendo alla pallavolista per un tiro un’offerta di 32 mila euro. La concorrente veneta ha però detto no. Ha quindi fatto un nuovo tiro trovando 10 mila euro. Il dottore è tornato quindi a farsi vivo proponendo un nuovo cambio pacco. Tuttavia Joelle, avendo già cambiato prima, ha risposto negativamente. Nuovo tiro per la pallavolista veneta, la quale ha trovato zero euro. Ed ecco telefonare nuovamente il dottore, che stavolta ha alzato la posta offrendo 45 mila euro. Nonostante la cifra cospicua la sua risposta è stata negativa. Stefano De Martino, il quale giorni fa ha ‘consegnato’ ad Ilaria 62 mila euro, ha allora chiesto a Joelle di fare un nuovo lancio. Ed è andata bene pure a questo giro, visto che ha trovato il pacco contenente 5 mila euro.

Joelle del Veneto ha accettato l’offerta di 32 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi ha ritelefonato offrendo la bellezza di 50 mila euro per due tiri. Offerta questa che ha messo in seria crisi la giovane veneta. Alla fine, dopo averci pensato bene ed essersi consultata con il fidanzato, ha preso il coraggio a due mani e ha rifiutato. Due nuovi tiri per lei, che ha trovato prima 75 mila e dopo 50 mila euro. Con questi tiri purtroppo la situazione è totalmente cambiata, visto che da una parte ha 300 mila euro, mentre dall’altra 5 e 50 euro. Il dottore, forte di un tabellone favorevole, ha allora offerto 32 mila euro per un nuovo tiro. Offerta che stavolta ha accettato. Mossa questa che si è rivelata essere sfortunata perchè se fosse andata avanti fino alla fine si sarebbe portata a casa 300 mila euro. Inutile dire che anche Stefano De Martino ha espresso tutto il proprio dispiacere.