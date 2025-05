Cecilia Rodriguez alimenta le voci di crisi con Ignazio Moser? Il post sibillino

Cecilia Rodriguez: “Il segreto è stare bene con se stessi. Solo allora ovunque andrai…”

Quando una coppia del mondo dello spettacolo è in crisi, il mondo del gossip ci si riversa sopra, perché deve saziare la sua fame. Dopo le tante coppie scoppiate negli ultimi anni ora pare essere in crisi una coppia che è stata fidanzata per molti anni e che si è sposata da poco. Si sta parlando di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tutto è iniziato quando Ignazio e Belen hanno smesso di seguirsi sui social e poi i fan hanno indagato e hanno scoperto che i due sposi in non sono stati insieme a Pasqua e via discorrendo. Ad alimentare queste voci adesso ci ha pensato Cecilia con un post piuttosto sibillino pubblicato sui social che è una frase contenuta nel ‘Calendario Ggeniale’: “Il segreto e stare bene con se stessi. Solo allora ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo”.

Cosa sta succedendo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

Cosa sta succedendo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, considerando che sono sempre apparsi come una coppia solida e affiatata, che è stata in grado di superare diverse crisi, e che potrebbe stare aspettando il loro primo figlio dato che alcuni indizi vorrebbero lei incinta? Ebbene pare che i due siano crisi soprattutto perché non hanno passato Pasqua insieme, hanno fatto vacanze separate. C’è anche da dire che i bene informati dicono che non c’è nulla da tenere e che le vacanze separate sono state fatte anche per scelta di Ignazio che ha da poco perso un amico caro e che voleva per l’appunto concedersi un momento da solo per riflettere sulla caducità della vita umana. I fan comunque sperano che sia tutta una cosa risolvibile al più presto.

Belen Rodriguez e la sorella Cecilia: è rottura?

Come se non bastasse stando alle ultime voci del gossip, sembra che Cecilia e Belen Rodríguez siano ai ferri corti e che abbiano avuto modo di discutere dopo che la conduttrice ha fatto presente alla sorella alcuni comportamenti non proprio idilliaci del suo adorato marito. Non si sa bene dove sia la verità fino a quando i diretti interessati non si mostreranno partecipi della disperazione dei fan che vogliono assolutamente che tutto vada in una maniera idilliaca e utopistica. Il silenzio di Belen, Cecilia e Ignazio, però, fa preoccupare e non poco.