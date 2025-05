E’ sempre mezzogiorno: imprevisto per Antonella Clerici in diretta

Antonella Clerici alle prese con un imprevisto oggi in diretta

E’ terminata anche quest’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno. E come di consuetudine la conduttrice dell’ammiraglia Rai ha aiutato i vari chef a preparare le ricette del giorno. Si segnala che mentre la Clerici era impegnata ad aiutare uno di loro è successo qualcosa che l’ha fatta sobbalzare. Cos’è successo? Lì per lì non si è capito bene, visto che la presentatrice si è limitata a fare un piccolo urlo e poi a strusciarsi un occhio. Tuttavia tanto è bastato per far ridere tutti i presenti e la diretta interessata.

E’ sempre mezzogiorno, la presentatrice non è riuscita a trattenere le risate dopo l’imprevisto

Notando che Antonella Clerici e tutti i presenti in studio sono scoppiati improvvisamente a ridere lo chef del programma culinario mattutino dell’ammiraglia Rai si è chiesto cosa sia mai successo: “Oggi tutti ridono…” A quel punto la presentatrice, che giorni fa ha parlato della sua esperienza alla conduzione dello show de Il Volo, ha tenuto a spiegare che nell’occhio le è arrivato uno schizzo d’arancio improvviso:

“No, ti spiego…Ridono perchè mi è arrivato l’arancio nell’occhio…E quindi ridevano per questo…”

E quest’ultima ha continuato a ridere di gusto insieme a tutti. Lo chef, sentendosi forse un po’ in colpa, ha allora chiesto scusa: “Ah scusami…” Scuse prontamente accettate dalla presentatrice di Rai Uno, la quale ha rivelato che ovviamente era troppo impegnato con la preparazione della ricetta per accorgersi di quello che succedeva intorno: “Tu eri troppo intento per accorgerti del tutto…”

La presentatrice ha svelato che mai rifarebbe la maturità

Oggi si segnala che Antonella Clerici ha iniziato la puntata di E’ sempre mezzogiorno ricordando a tutti i numerosi spettatori a casa che tra dieci giorni finirà la scuola e poi ci sarà la maturità. E in questa occasione la presentatrice dell’ammiraglia Rai ha svelato che ci sono degli ex studenti delle superiori che sono già due anni che organizzano la maturità per rivivere quei momenti:

“Ci sono ex studenti che per il secondo anno hanno organizzato una maturità…A gruppi si cimentano in una versione di latino…Perchè lo fanno? Per tenere viva la passione per le materie classiche e riprovare l’emozione di ritrovare i compagni di banco…”

Lodevole e simpatica iniziativa, ma a cui la presentatrice non ha fatto mistero che mai vorrebbe rifare: “Io ho fatto il Liceo Classico, ma la maturità non la rifarei neppure per tutto l’oro di questo Mondo…Non è stato un incubo, ma è stato pesante, soprattutto la versione di latino…”