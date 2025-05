Federica Panicucci e Vecchi, triste notizia a Mattino 5: “Colpiti da un lutto”

Chiusura dimessa della puntata di oggi di Mattino Cinque: è arrivata una brutta notizia in diretta

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset. E si segnala che prima di salutare il pubblico a casa e dare appuntamento a domani mattina alla stessa ora Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dato una brutta notizia in diretta su Canale 5. Di cosa si tratta? I due presentatori hanno rivelato che purtroppo in queste ultime ore l’Azienda Tv di Cologno Monzese è stata colpita da un lutto:

“Un grande lutto ha purtroppo colpito la famiglia di Mediaset…”

Federica Panicucci e Vecchi hanno annunciato la morte della moglie del vicedirettore generale dell’informazione

Successivamente il giornalista e conduttore di Mattino 5 ha rivelato che a venire a mancare in queste ultime ore è stata Sabrina Giulio Dori, la moglie di Andrea Delogu (vicedirettore generale dell’informazione):

“E’ scomparsa Sabrina Giulio Dori…E’ la moglie del nostro caro amico Andrea Delogu, il vicedirettore generale dell’informazione…”

E’ poi intervenuta Federica Panicucci, la quale andrà presto in vacanza lasciando il posto a Dario Maltese con Morning News, asserendo che ovviamente anche tutta VideoNews e la redazione del programma mattutino sono in lutto per questa perdita: “Si naturalmente tutta VideoNews e tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea…Lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la sua famiglia…”

Ascolti Mattino Cinque: anche questa edizione è stata un grande successo

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno quindi chiuso la puntata con questa triste notizia salutando gli spettatori a casa augurando loro buona giornata:

“E con questa brutta notizia noi però dobbiamo chiudere adesso…Ci vediamo domani con Mattino 5…Grazie per averci seguito come sempre…”

Si ricorda che ormai è arrivato il momento di fare bilanci, visto che anche questa edizione del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset si avvia alla chiusura per lasciare spazio a Morning News. E anche stavolta i due conduttori di Canale 5 hanno di che festeggiare, visti gli ottimi risultati fin qui ottenuti riuscendo spesso e volentieri a battere l’agguerrita concorrenza rappresentata da Unomattina e da Storie Italiane di Eleonora Daniele. Anche la puntata di ieri del programma di cronaca e di attualità ha registrato nella prima parte un ascolto medio di 818 mila spettatori a casa con uno share del 20.07%, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 753 mila con uno share pari al 18.96%. E inutile dire che ovviamente il programma è già stato confermato anche nella prossima stagione tv.