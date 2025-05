Isola dei Famosi, Veronica Gentili corre a ripari: arriva una nuova naufraga

Arriva in Honduras la modella Ahlam El Brinis

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco meno di tre settimane, ma c’è da dire che ci sono stati già ben sei ritiri. E ovviamente sui social le critiche non sono state poche nei confronti dei naufraghi che hanno gettato la spugna alle prime difficoltà. Ebbene si segnala che però Veronica Gentili e i suoi autori sono già corsi ai ripari per trovare nuovi naufraghi da mandare in Honduras in sostituzione dei concorrenti che si sono ritirati in questi ultimi giorni. E tra questi ci dovrebbe essere pure la modella Ahlam El Brinis. A rivelarlo in anteprima è stato l’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia.

Chi è la nuova naufraga del reality show di Veronica Gentili

E per chi si chiedesse chi è Ahlam El Brinis si segnala che il portale Biccy.it ha dato qualche informazione in più sul suo conto. La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi ha origini marocchine, ma è italianissima, visto che è nata a Padova. In passato ha preso parte all’edizione 2015 di Miss Italia per il Friuli Venezia Giulia con la fascia Eleganza. In Tv ha invece ricoperto il ruolo di ballerina nello show comico di Italia 1 Colorado Café. E’ anche finita al centro del gossip perchè è stata fidanzata con il noto chef Simone Rugiati, che tra l’altro ha partecipato a sua volta al reality show dell’ammiraglia Mediaset. Quest’ultima, ai microfoni di Radio24, ha anche denunciato il fatto di essere stata presa di mira sui social dopo la sua partecipazione alla kermesse di bellezza di Patrizia Mirigliani:

“Nel 2015 ho partecipato a Miss Italia e da allora vengo tartassata da commenti negativi, perché ballo e mi vesto all’occidentale…Questo sia da parte di italiani che, soprattutto, da persone di religione musulmana…”

Come se la caverà in Honduras?

L’Isola dei Famosi, presto nuovi arrivi in Honduras

Ovviamente non sbarcherà in Honduras solo la modella Ahlam El Brinis. Come ricordato infatti dal portale di gossip Biccy.it ci dovrebbero essere nuovi ingressi. Oltre la modella dovrebbe essere in lizza per sbarcare nel reality show adventure condotto da Veronica Gentili l’illusionista partenopeo Jey Lillo e poi i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori. Proprio questi ultimi non sono certo nuovi nel mondo della televisione. I due hanno infatti partecipato al game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro, e poi hanno preso parte a Pechino Express ben figurando. In Honduras riusciranno a farsi valere?