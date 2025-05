Like a Star al via stasera con Amadeus: come funziona, giuria e montepremi

Like a Star al via stasera sul Nove con la conduzione di Amadeus

Stasera sul Nove ci sarà la partenza di un nuovo programma condotto da Amadeus che da quando ha lasciato la Rai non ha avuto quel bagno di folla che sperava, ma comunque continua ad essere un volto su cui Discovery vuole puntare il tutto e per tutto. Il nuovo programma si intitola Like a Star e inizierà alle ore 21.30 sempre sul Nove. Ci saranno ben otto puntate e lo scopo del programma è quello di dare a persone comuni la possibilità di trasformarsi in una sera nelle loro icone musicali, un po’ come Tali e Quali. Ci si aggiudica un premio in denaro e ovviamente ad affiancare Amadeus ci sarà una giuria d’eccezione.

Svelata la giuria del nuovo programma di Amadeus

Da chi è composta la giuria di Like a Star condotto da Amadeus? Ci sono ben tre personalità del mondo dello spettacolo e della musica che il pubblico ha imparato a conoscere ad amare negli anni o più di recente: si parte da Elio, il frontman di Elio e le Storie Tese, Rosa Chemical che fece scandalo in uno dei Festival di Amadeus andando a baciare Fedez, e poi una delle rivelazioni di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti ovvero Serena Brancale la cui canzone è anche entrata a far parte di uno dei momenti cardini di Affari Tuoi con Stefano De Martino. I concorrenti in gara saranno appunto giudicati da loro tre.

Come funziona Like a Star e quanto si vince

Ma come funziona Like a Star, il nuovo programma di Amadeus in onda da stasera sul Nove? I concorrenti che partecipano devono fare una cosa molto semplice, ovvero impersonare il loro idolo musicale, un po’ come succede con Tali e Quali. Chi ha donato agli spettatori la performance più indimenticabile ovviamente verrà selezionato dalla giuria. Come ha spiegato più volte conduttore i concorrenti non sono dei cantanti infatti il loro talento non è quello di saper cantare, ma di interpretare. Hanno una vita normale, ma il loro sogno è quello di diventare almeno per una sera la loro stella. Ma quanti soldi si vincono alla fine, il montepremi è di 50.000€.