Lorenzo Spolverato ha una fidanzata dopo la rottura con Shaila Gatta? La verità

Lorenzo Spolverato: “Come potrei in questo momento avere una fidanzata?”

Si sa che i fan del Grande Fratello sono sempre curiosi delle coppie che si sono formate, ma anche delle coppie che si sono lasciate oltre ai vari protagonisti che cercano di arrabattarsi alla ricerca di un briciolo di popolarità dopo la conclusione di un programma flop che non riesce a risollevarsi da anni e anni. Ma nelle ultime ore i fan accaniti si sono rivolti a Lorenzo Spolverato chiedendogli se avesse oppure no una nuova fidanzata dopo la rottura con Shaila Gatta. E lui stesso ha risposto sempre sui social dicendo “Dai raga, ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come potrei in questo momento avere una nuova fidanzata?”.

L’ex del Grande Fratello e Shaila Gatta non si sono lasciati benissimo

Non si può dire di certo che si siano lasciati con civiltà e grande amore da parte di entrambi, Lorenzo Spolverato e Sheila Gatta. Quest’ultima l’ha addirittura lasciato durante la finale del Grande Fratello scatenando alcune polemiche o facendo la felicità di tanti altri che la volevano single. Poi lei lo ha attaccato rilasciando alcune interviste definendolo un narcisista e aggiungendo che il loro era semplicemente un amore tossico, e poi si sono anche incontrati, ma questo incontro non è andato nel migliore dei modi e non c’è stato il tempo e l’opportunità di ricucire quanto avevano strappato con loro stesse mani. Intanto si può dire che nella vita del modello non c’è una nuova fidanzata, anche se è rimasto deluso da alcuni concorrenti.

Grande Fratello: quali sono le coppie che resistono

Se da una parte Lorenzo e Sheila si sono lasciati, dall’altra ci sono altrettante coppie che continuano a resistere: basti pensare a Helena e Javier che sono sempre più innamorati, tanto che vorrebbero costruire una famiglia e avere dei figli un domani. Hanno da poco festeggiato i tre mesi insieme, Chiara e Alfonso anche se i detrattori dicono che durerà ben poco e che potrebbero lasciarsi dopo la stagione estiva, e anche Giglio e Julia sembrano più felici che mai. A questi bisogna aggiungere Mariavittoria e Tommaso, che hanno avuto modo di conoscere l’uno le famiglie dell’altra, ma poi c’è anche la sorpresa rappresentata da Amanda Lecciso e Iago Garcia che hanno passato le vacanze insieme in Puglia e che potrebbero essersi fidanzati in maniera ufficiale.