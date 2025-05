Temptation Island, Gabriela Chieffo: “Chirurgia estetica? Ho rischiato la vita”

Gabriela Chieffo parla della sua esperienza con la chirurgia estetica

“Vi parlo della mia esperienza con la chirurgia estetica” ha raccontato Gabriela Chieffo, ex di Temptation Island in un video sui social, “non me la sono mai sentita fino ad ora di parlare di questa esperienza perché non era assolutamente un’esperienza da recensire. Rifarmi il naso e il seno non mi ha aiutato assolutamente a superare le mie insicurezze, ma me ne ha create altre, non perché il mio naso o il mio seno siano brutti, ma il naso non è dritto, non è perfetto dopo otto ore di intervento e ancora non respiro bene. Sono convinta che con la chirurgia estetica bisognerebbe prendere il meglio del meglio perché non si scherza e si può rischiare la vita come è successo a me che ho rischiato di non risvegliarmi più”.

Temptation Island, parla l’ex concorrente: “Ero un vegetale”

Ma il raccontato di Gabriela Chieffo di Temptation Island non è di certo finito qui: “Ho visto dei video in cui ero letteralmente un vegetale, non mi ricordavo nulla, non riuscivo a mangiare, mi dovevano aiutare. Non vi consiglierei mai e poi una cosa del genere e quindi vi dico affidatevi a persone competenti perché a me è andata bene, sono stata fortunata, ma quando andate in posti così lontani assicuratevi dove andate. La mia onestà recensione è che non lo rifarei pii, ho rischiato tantissimo e non mi ha tolto le mie insicurezze. Ho perso sei chili perché non mi piaceva il mio naso, il mio seno, non mi piaceva niente”.

Gabriela, ex di Temptation Island: “Le insicurezze non sono facili da mandare via”

“È facile giudicare, ma le insicurezze delle persone non sono semplici da mandare via e succedono cose come a me” ha continuato Gabriela Chieffo parlando della sua esperienza con la chirurgia estetica, “che mi hanno procurato altre insicurezze. Io sono la ragazza più semplice di questo mondo e ricevere questi commenti pessimi gratuiti sotto i miei video fa tanto male. Non è bello perché sono una ragazza di 21 anni che non fa del male a nessuno, mi dicono che sono fortunata perché sono un’influencer, una content creator, ma anche quello non è semplice, io poi ho anche il mio lavoro che è al di fuori e a cui non rinuncerei”. La sua esperienza non la consiglierebbe a nessuno e per quel che concerne il lato tossico consiglia a tutti di riprendersi perché non è normale buttare del fango addosso alle persone in continuazione. E intanto un’altra concorrente di Temptation Island è finita in ospedale mentre si trovava in vacanza all’estero.