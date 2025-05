Uomini e Donne: Gemma Galgani e la reunion che sorprende tutti i suoi fan

Gemma Galgani ha incontrato Ida Platano fuori da Uomini e Donne

Ancora due settimane di registrazione e poi Uomini e Donne si concluderà con l’ultima puntata fissata per la fine del mese di maggio, lasciando poi il pubblico orfano per ben tre mesi, considerando che poi dovrebbe riniziare dopo la prima decina di settembre. Gemma Galgani anche quest’anno è stata sfortunata in amore però per quanto riguarda l’amicizia è fortunata ad avere un’amica vera come Ida Platano e infatti la dama ha deciso di concedersi una giornata di relax insieme alla sua amica del cuore a Brescia, dove quest’ultima vive e lavora. Nonostante Ida non faccia più parte del parterre le due sono sempre rimaste molto vicine come si può vedere dalle stories Instagram della parrucchiera.

Ennesima delusione per la dama di Uomini e Donne: Arcangelo chiude

L’ultima data di registrazione per Uomini e Donne è fissata attorno al 12 maggio, quindi non si può pensare che Gemma Galgani se ne vada dallo studio mano nella mano con un cavaliere pronto ad amarla per tutto il resto della loro vita. Purtroppo quest’anno Gemma è stata molto sfortunata e diversi suoi cavalieri si sono rivelati per quello che in realtà sono ovvero solamente interessati al mondo dello spettacolo. L’ultima conoscenza, Arcangelo, doveva essere forse la svolta e invece non è stata così perché lui ha deciso di interrompere la conoscenza con lei e di concedersi ulteriore approfondimenti con la dama Marina.

Uomini e Donne anticipazioni: cos’è successo nel Trono Over e Classico

Stando le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che ben quattro coppie abbiano deciso di uscire dallo studio, tra queste anche Giuseppe e Rosanna, che poi sono stati paparazzate fuori da un ristorante dove anche una talpa ha detto che si sono vantati di far parte del programma di Maria De Filippi (interrotto il discorso di una coppia). Gloria si è ritrovata una dichiarazione d’amore da parte di Guido e via discorrendo. Chi non se la sta passando bene è Gianmarco che è sempre più diviso tra Cristina e Nadia e deve avere a che fare con l’odio social, perché le fan si sono scatenate contro di lui da quando ha lasciato a casa Francesca Polizzi, che sembra essere rinata sui social dopo questa brutta esperienza in quel di Uomini e Donne.