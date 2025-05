Uomini e Donne, Nadia critica le rivali: “Francesca infantile, Cristina altezzosa”

Nadia Di Diodato contro Francesca Polizzi: “Infantile”

Si sta avvicinando sempre di più la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che è diviso tra due donne: Cristina e Nadia. Francesca non è più dei giochi anche se deve ancora andare in onda la puntata in cui si autoelimina, facendo l’infelicità dei fan che già la vedevano la scelta perfetta. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine Nadia Di Diodato ha avuto modo di dire ciò che pensa di Francesca Polizzi: “Sono bellissime ma non credo che siano qui per Gianmarco. Francesca è dolce ma c’è qualcosa che non mi convince, la trovo infantile sotto alcuni punti di vista”.

La corteggiatrice di Uomini e Donne critica Cristina: “È altezzosa”

E invece Nadia Di Diodato cosa pensa di Cristina Ferrara, che è stata piagata da segnalazioni varie nel corso di Uomini e Donne? “È altezzosa, fuori non sarebbe mai stata una mia amica. Non lascia parlare e urla più di me”. Infatti le due donne in studio si sono attaccate più volte, proprio non si sopportano. Il tronista sarà chiamato a scegliere una di queste due ragazze che potrebbe essere quella della vita, da presentare in famiglia in pompa magna e con cui costruirsi un giorno una famiglia solida.

Uomini e Donne, Nadia su Gianmarco: “Vorrei portarlo nel mio mondo”

E sempre Nadia Di Diodato ha speso delle belle parole per il tronista Gianmarco: “Lo porterei a fare un tour dei miei monti, tra arrosticini e chiacchiere in dialetto abruzzese. Mi piacerebbe vederlo nel mio mondo, un po’ come Heidi e Peter”. Ha poi aggiunto di essere rimasta colpita dalla sua imprevedibilità e che gli sono sempre piaciuti i mori con i tatuaggi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne la ragazza – che ha dei traumi in amore – ha voluto fargli una sorpresa durante un’esterna perché era il suo compleanno: gli ha portato una torta e hanno passato un pomeriggio insieme.