Valeria Marini cerca di aiutare la madre? Il suo gesto non passa inosservato

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 2, 2025 , in Personaggi Tv

La showgirl pronta a vendere la sua casa a Milano: l’ultimo rumor

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul periodico Oggi in cui svela i vari retroscena sui personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. E sull’ultimo numero ha posto le sue attenzioni su Valeria Marini, che recentemente è finita nuovamente sotto i riflettori a causa dei dissidi con la madre Gianna Orrù. Difatti non è dato sapere cosa sia successo esattamente tra le due, ma quest’ultima ha rivelato a Domenica In da Mara Venier di essere profondamente delusa dalla figlia. A proposito della concorrente di Ne vedremo delle belle si segnala che Dandolo è venuto a sapere che vorrebbe vendere il suo appartamento a Milano:

“La showgirl ha messo in vendita la sua variopinta casa milanese in zona Corso Como: 132 metri quadrati alla modica cifra di un milione e mezzo…”

Valeria Marini con il ricavato della vendita del suo appartamento a Milano aiuterà la madre?

Successivamente Alberto Dandolo, sempre sull’ultimo numero del periodico Oggi, si è chiesto se magari con la vendita dell’appartamento milanese a Corso Como la soubrette e concorrente di Ne vedremo delle belle potrebbe dare una mano alla madre Gianna Orrù dopo i soldi che ha perso a causa di una truffa:

“Chissà che con il ricavato non possa dare una mano all’amatissima mamma, che sta affrontando un duro iter giudiziario per truffa in cui è parte lesa…”

E magari con questo gesto potrebbe finalmente riappapacificarsi con la madre, che anche a microfoni de Le Iene non ha nascosto tutto il propio disappunto nei confronti della figlia showgirl.

La figlia di Gianna Orrù in vacanza dopo le ultime fatiche televisive

In attesa di sapere eventuali novità su tutta questa faccenda Alberto Dandolo ha anche rivelato su Oggi che in questo periodo Valeria Marini ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e staccare dalla vita quotidiana. Difatti al momento quest’ultima sarebbe in Egitto a rilassarsi:

“Ha deciso di staccare la spina e concedersi una breve vacanza…Nei giorni scorsi è volata in Egitto a Sharm-el-Sheik, per rilassarsi dalle ‘fatiche’ del poco fortunato Ne vedremo delle belle e per smaltire il dispiacere dovuto al difficile momento con la madre…”

La Marini e la madre si chiariranno prima o poi? Intanto le due non si parlano ormai dallo scorso settembre e anche nell’incontro a Domenica In la Orrù è sembrata essere assolutamente ferma sulle sue posizioni.