Affari Tuoi: Federica accetta l’offerta di 75.000€, ma ne poteva vincere 200.000

Inizio di partita molto buona per la concorrente del game show

Stasera a giocare ad Affari Tuoi è toccato alla concorrente del Friuli Venezia Giulia, la quale ha subito confessato a Stefano De Martino di voler avere il padre al suo fianco nell’affrontare questa sfida. Fatta questa comunicazione il conduttore dell’ammiraglia Rai ha chiesto a Federica di fare i primi sei tiri. Ovviamente ha poi telefonato il dottore con un’offerta di 33 mila euro. E dopo averci riflettuto bene la concorrente ha detto no. Altri tre tiri per la donna. Fatto l’ultimo lancio il dottore ha ritelefonato proponendo stavolta un cambio pacco. Anche stavolta la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha rifiutato le proposte del dottore

Altri tre lanci per Federica del Friuli Venezia Giulia, che ha trovato nell’ordine tre pacchi contenenti cifre di una certa importanza che però non hanno guastato la sua partita stasera su Rai Uno. A questo punto il dottore, messo un po’ alle strette, ha offerto alla concorrente del game show la cifra di 30 mila euro per due tiri. Buona offerta, ma non abbastanza per far capitolare Federica: “Rifiuto e vado avanti…” Due nuovi tiri per la concorrente, che ha trovato nell’ordine 20 mila e 50 mila euro. Il dottore si è allora rifatto vivo e per bocca di Stefano De Martino, che giorni fa ha ‘consegnato’ 10 mila euro a Francesco, ha offerto a Federica il cambio pacco. Ma anche stavolta quest’ultima è stata ferma sulle sue posizioni rifiutando.

Federica del Friuli Venezia Giulia ha accettato l’offerta di 75 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare un nuovo tiro. E stavolta la concorrente del Friuli Venezia Giulia ha trovato 30 mila euro. Ha nuovamente telefonato il dottore, che ha proposto a Federica 22 mila euro per un tiro. La risposta anche in questa occasione è però stata negativa. Nuovo tiro per la concorrente, che stavolta ha fatto la bella scoperta di aver trovato il pacco contenente 200 euro. A questo punto della partita è quindi rimasta con 20 euro e Gennarino da una parte e 10 mila e 200 mila euro dall’altra. Il dottore ha allora offerto per un nuovo tiro la bellezza di 33 mila euro (la stessa cifra della prima offerta). Pure questa volta Federica ha risposto no, seppur a malincuore. Nuovo tiro fortunato per lei. Il dottore di Affari Tuoi per chiudere la partita ha allora alzato la posta offrendo 40 mila euro. Incredibilmente anche stavolta la risposta è stata un no secco. E ha fatto bene perchè alla fine è rimasta con 20 euro da una parte e 200 mila dall’altra. Ultima mossa del dottore, che le ha proposto 75 mila euro. Stavolta non ha potuto dire di no. Una scelta questa che purtroppo non si è rivelata lungimirante perchè avrebbe potuto vincerne 200 mila.