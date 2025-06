Affari Tuoi: dottore beffa Francesco della Toscana, che perde 30.000€

Il concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera è toccato al concorrente della Toscana giocare con Stefano De Martino. E dopo la classica presentazione ha rivelato di voler affrontare la sfida al fianco del fratello Luca. A questo punto è quindi iniziata la partita con i primi sei lanci. Da lì a poco il dottore ha telefonato per la prima volta offrendo a Francesco la bellezza di 31 mila euro. Dopo averci pensato bene ha però risposto no. Altri tre lanci per lui. Dopo l’ultimo lancio si è ovviamente rifatto vivo ad Affari Tuoi il dottore, che gli ha proposto il cambio pacco. Pure stavolta il toscano ha detto no.

Affari Tuoi, il concorrente della Toscana ha accettato il cambio

Stefano De Martino ha quindi chiesto a Francesco della Toscana di fare tre nuovi lanci in cui ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti le pappardelle, sfortunatamente 300 mila euro e infine 50 euro. Il dottore del game show dell’ammiraglia Rai è tornato quindi a farsi vivo offrendo ancora una volta il cambio per due tiri. Il concorrente toscano, dopo averci riflettuto bene, ha accettato andandosi a prendere il numero sei: “E’ un numero a cui tengo molto…Numero legato a una persona che non c’è più…” Con questi altri due tiri ha trovato 1 euro e poi 5 mila euro. Il dottore è tornato allora alla carica con un’offerta di 18 mila euro. Stavolta Francesco ha però preferito rifiutare e andare avanti. Due nuovi tiri per lui che ha trovato nell’ordine 5 euro e 20 mila euro.

Francesco della Toscana ha cambiato pacco per la seconda volta perdendo 30 mila euro

Il dottore di Affari Tuoi ha allora proposto nuovamente un altro cambio al concorrente della Toscana, il quale però ha rifiutato. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita disastrosa di Graziano, l’ha allora invitato a fare un nuovo tiro. E stavolta il concorrente toscano ha trovato il pacco contenente purtroppo 100 mila euro. Con un tabellone che va da 100 euro a 30 mila euro il dottore ha deciso di offrirgli 10 mila euro per un tiro. Ma anche stavolta la risposta di Francesco è stata negativa. A questo punto il concorrente è andato a vedere cosa aveva nel pacco che ha deciso di cambiare scoprendo di aver fatto la mossa giusta perchè se no se ne sarebbe tornato a casa solo con 100 euro. Il dottore non si è lasciato però scoraggiare proponendogli il cambio pacco. E il concorrente a sorpresa ha accettato ancora una volta. Una mossa azzardata perchè è tornato a casa con 10 mila euro, ma avrebbe potuto vincerne ben 30 mila.