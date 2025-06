Affari Tuoi, che beffa per Francesca: accetta 75.000€ ma ne aveva 200.000

La concorrente ha rifiutato senza problemi le prime due offerte del dottore

E stasera direttamente dalle marche a giocare con Stefano De Martino è toccato a Francesca, la quale ha voluto al suo fianco la sorella Giorgia. Finita la classica presentazione il presentatore dell’ammiraglia Rai l’ha quindi invitata a fare i primi sei lanci. Una volta terminato questa prima serie di tiri il dottore si è fatto vivo facendo alla concorrente la prima offerta di 35 mila euro. Offerta rifiutata senza troppi convenevoli. Altri tre nuovi tiri per la concorrente della Marche. E anche stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte. Il dottore ha allora colto l’occasione per proporle il cambio pacco. Dopo averci riflettuto bene ha però rifiutato pure questa volta.

Affari Tuoi, la fortuna ha strizzato l’occhio verso la concorrente delle Marche

Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare tre nuovi lanci, nella speranza che la fortuna continui ad essere dalla sua parte. E in effetti non è andata affatto male. Una volta fatto l’ultimo tiro il dottore si è quindi rifatto vivo offrendo 40 mila euro. Proposta allettante, ma che non è servita per fare gettare la spugna. Scelta oculata, visto che già a questo punto Francesca delle Marche è rimasta con cinque pacchi rossi e solo due blu. Il dottore per bocca di De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 75 mila euro a Federica, ha quindi fatto la sua mossa proponendo a Francesca il cambio. Ma anche stavolta la risposta è stata negativa. Con il nuovo tiro però le cose non sono andate benissimo, visto che ha trovato il pacco da 100 mila euro. Nuova offerta di 40 mila euro da parte del dottore rispedita però subito al mittente.

Francesca delle Marche ha accettato l’offerta di 75 mila euro

Nuovo tiro fortunato per la concorrente di Affari Tuoi, che ha trovato Gennarino. A questo punto il dottore del game show di Rai Uno ha offerto 50 mila euro. E incredibilmente la risposta è stata negativa. Francesca è stata allora chiamata da Stefano De Martino a fare un altro lancio. E stavolta ha trovato il pacco contente 10 mila euro. E’ tornato alla carica il dottore, che ha offerto stavolta la bellezza di 75 mila euro. Un’offerta decisamente importante che ha fatto non poco vacillare Francesca, la quale dopo aver fatto un attento ragionamento ha accettato. Purtroppo una mossa che alla fine si è rivelata poco fortunata perchè se non avesse accettato avrebbe potuto portare a casa ben 200 mila euro.