Affari Tuoi: Graziano sbaglia tutto e non vince nulla neanche alla regione fortunata

Inizio di partita eccellente per il concorrente

In questa puntata del lunedì sera di Affari Tuoi a giocare con Stefano De Martino è toccato al concorrente dell’Abruzzo. Quest’ultimo si è prima presentato ai presenti in studio e al pubblico a casa e poi ha svelato di voler affrontare la sfida tv al fianco della moglie. Finito questo momento il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via alla partita con i soliti primi sei lanci. E appena terminato il primo giro di tiri si è fatto vivo il dottore con un’offerta di 41 mila euro. Graziano ha però subito detto no. Altri tre lanci per lui. E una volta finiti il dottore è tornato a farsi sotto proponendogli un cambio pacco. Anche stavolta però la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, il concorrente ha visto svanire il sogno di vincere 300 mila euro

Nuovi tre lanci per Graziano dell’Abruzzo. E si segnala che ha trovato nell’ordine i pacchi contenenti 30 mila, 50 mila e infine purtroppo 300 mila euro. Il dottore ha allora telefonato per la terza volta offrendo la bellezza di 20 mila euro. Offerta ritenuta interessante per un solo tiro, ma non abbastanza per far desistere il concorrente abruzzese dal continuare la sua partita di stasera. Stefano De Martino, che giorni fa ha ‘consegnato’ 45 mila euro ad Alessia, l’ha allora invitato a fare il suo tiro. E stavolta il concorrente dell’Abruzzo ha trovato il pacco contenente 5 mila euro.

Graziano dell’Abruzzo è andato alla regione fortunata e non ha vinto niente

A questo punto il dottore ha proposto a Graziano di cambiare il pacco. E stavolta ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 13. Una volta fatta questa scelta ha subito voluto vedere cosa aveva nel pacco che ha cambiato facendo l’amara scoperta. Quest’ultimo ha infatti visto che se non l’avesse cambiato avrebbe potuto portarsi a casa 100 mila euro. Il dottore per tre tiri gli ha allora proposto nuovamente il cambio. Stavolta però non se l’è sentita. Alla fine è andato alla regione fortunata perchè è rimasto solo con pacchi blu. Peggio di così non gli poteva andare. E successivamente ha quindi avuto l’opportunità di andare alla regione fortunata. Purtroppo però neppure in questa circostanza la fortuna è girata dalla sua parte e il concorrente abruzzese di Affari Tuoi è tornato a casa a mani vuote. Inutile dire che Stefano De Martino non ha certo nascosto tutto il suo più totale dispiacere per com’è andata a finire questa partita iniziata nei migliori dei modi.