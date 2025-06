Affari Tuoi: il dottore riesce a beffare Valerio, che torna a casa solo con 10€

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 3, 2025 , in Programmi Tv

Il concorrente ha deciso di rifiutare le prime due offerte del dottore

E stasera è toccato al concorrente dell’Umbria giocare ad Affari Tuoi. Quest’ultimo, dopo essersi presentato al pubblico in studio e a quello a casa, ha rivelato a Stefano De Martino di voler affrontare questa avvincente sfida televisiva al fianco del fratello Francesco. A questo punto è iniziata la partita di stasera con i classici sei primi tiri. Subito dopo ha ovviamente telefonato il dottore offrendo 26 mila euro. Offerta interessante, ma che non l’ha convinto a tornarsene a casa. Altri tre lanci per lui. E anche stavolta dopo l’ultimo lancio si è fatto vivo il dottore con la proposta di cambiare pacco. Dopo averci riflettuto a lungo Valerio dell’Umbria ha risposto negativamente.

Affari Tuoi, il concorrente dell’Umbria ha visto svanire il sogno di vincere 200 mila euro

Stefano De Martino l’ha allora invitato a fare altri tre tiri, nella speranza che la fortuna sia dalla sua parte. Purtroppo non è andata benissimo perchè ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. E’ tornato a chiamare il dottore, che ha proposto nuovamente 26 mila al concorrente umbro, il quale ha rifiutato. Nuovo tiro per Valerio dell’Umbria che ha trovato 50 euro. E con questo tiro ha raddrizzato leggermente la partita dopo un avvio non proprio promettente. Il dottore del game show dell’ammiraglia Rai è tornato a proporre nuovamente il cambio pacco. Anche stavolta la risposta è stata negativa. Purtroppo però con il nuovo tiro ha trovato 200 mila euro. Il dottore ha quindi abbassato la posta offrendo solo 10 mila euro. Valerio è però rimasto irremovibile sulle sue posizioni rifiutando l’offerta.

Valerio dell’Umbria ha vinto solo 10 euro

Successivamente Stefano De Martino, che ieri ha consegnato 60 mila euro al concorrente del Piemonte, Andrea, ha chiesto a Valerio di fare tre nuovi tiri. E dopo questi giro il concorrente umbro è rimasto con 10, 20 euro da una parte e 50 mila euro dall’altra. Il dottore per un nuovo tiro gli ha offerto di cambiare pacco. Stavolta ha però accettato. E alla fine ha scoperto di aver fatto più che bene perchè se no se ne sarebbe tornato a casa solo con 20 euro. A questo punto il dottore di Affari Tuoi ha provato l’ultima mossa proponendogli di cambiare il pacco. Non si è però fidato preferendo rifiutare il cambio. E dopo una breve attesa ha scoperto di aver totalmente sbagliato strategia, visto che è tornato a casa con un magro bottino di soli 10 euro.