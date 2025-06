Belen e Cecilia Rodriguez, rottura insanabile: “Responsabilità pure di Ignazio”

Rottura totale tra le due sorelle Rodriguez: ecco le ultime indiscrezioni

Ormai è una voce di corridoio che circola da diverso tempo online. Pare infatti che tra Belen e Cecilia Rodriguez sia calato il gelo. Le due avrebbero litigato e da quel momento non si rivolgerebbero più la parola. A tal proposito si segnala che l’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia, direttamente nella sua newsletter, è tornato a porre le sue attenzioni su tutta questa intricata faccenda che ormai sta facendo discutere un po’ tutti. E in base alle indiscrezioni in suo possesso sembrerebbe che anche la famiglia Rodriguez si sia un po’ messa l’anima in pace sul fatto che le sorelle non chiariranno nel breve termine:

“La rottura tra le due sorelle è totale…Non torna il sereno, e anche la famiglia si è ormai rassegnata…”

La responsabilità del distacco tra le sorelle è di Ignazio Moser?

Successivamente Gabriele Parpiglia, sempre in questo intervento nella sua newsletter, ha anche tenuto a dire che i presunti rapporti gelidi tra Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero responsabilità pure del marito di quest’ultima: “Buona dose di responsabilità ce l’ha pure Ignazio Moser…” Cosa sarà mai successo tra loro? Di rumor ne stanno circolando tantissimi online e sulla carta stampata ormai da diversi mesi, ma i diretti interessati se ne sono sempre visti bene dal rompere il silenzio e fare chiarezza una volta per tutte su questa intricata faccenda. Intanto Parpiglia ha fatto notare che la conduttrice di Warner Discovery ha preferito non solo stare in silenzio, ma anche allontanarsi da tutto e tutti:

“Le sorelle sono lontanissime e Belen, che è single, sceglie il silenzio totale lontana da tutti…”

Periodo nero per Belen Rodriguez

I problemi per la conduttrice di Warner Discovery non sono però solo legati alle presunte tensioni con la sorella Cecilia Rodriguez. Come infatti rivelato dal portale AffarItaliani.it i bilanci della società Icona Production che quest’ultima ha con Cecilia è in sofferenza:

“Il bilancio non è brillante perché i ricavi anno su anno sono calati da 1.3 milioni di euro a 883 mila euro e soprattutto l’utile netto finale s’è quasi azzerato passando da 167mila euro a soli 20 mila euro….”

E le cose non vanno bene neppure per tutte le altre società dell’ex moglie di Stefano De Martino. Difatti i ricavi dell’agenzia nel mondo dello spettacolo con sua madre l’anno scorso sono calati da 711 mila euro a 620 mila con un utile che è passato da 367 mila a 335 mila euro. Riuscirà a superare pure questa crisi?