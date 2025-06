Gialappa’s Band: Marco Santin smentisce il ritorno in Rai e fa un appello per Gaza

Marco Santin smentisce il ritorno in Rai della Gialappa’s Band

Purtroppo il mondo dell’informazione legato alla televisione e al gossip si basa su indiscrezioni che di fondato non hanno nulla. Alla fine di GialappaShow, che ha raccolto ancora più ascolti rispetto alla passata stagione, si è mormorato di un ritorno in Rai della Gialappa’s Band, oggi smentito da uno dei membri ovvero Marco Santin a La volta buona: “Torniamo in Rai? L’ho letto, ma il mio telefono non è squillato. Non so in base a cosa è uscita questa notizia. In Rai si torna sempre volentieri”.

La volta buona: l’appello di Marco Santin per fermare il massacro a Gaza

Marco Santin fa un appello contro le atrocità che Israele sta commettendo ai danni della popolazione di Gaza: “Pochi giorni fa eravamo sull’orlo di una guerra mondiale. Ci ha messo tutti in ansia questo conflitto Israele-Iran. Vorrei che tutti quanti mandassimo un pensiero a Gaza dove tutti i giorni i bambini e le donne sono bombardati senza casa, senza mangiare, senza bere ed è allucinante. Nessuno ferma questa cosa. Io chiedo che tutti noi si faccia uno sforzo per fermare questo massacro. Io non riesco a guardarlo senza piangere tutti i giorni”. Applausi a scena aperta perché è uno dei pochissimi personaggi del mondo dello spettacolo a esporsi contro la barbarie di Israele.

Gialappa’s Band al lavoro per Tv8: “Non siamo in in vacanza per niente”

“Non siamo in vacanza per niente. Stiamo già preparando. Dobbiamo fare il cast per i nuovi comici. È una trasmissione molto scritta e preparata. Non possiamo lamentarci della produzione, tutti quelli che lavorano con noi da tanti anni” così è espresso Marco Santin a proposito di quello che è il programma comico per eccellenza ovvero GialappaShow su Tv8. Poi Flora Canto fa la battuta all’ultima puntata de La volta buona sul marito dicendo che se vogliono un comico emergente lui è disponibile. Decisamente meglio la battuta del membro della Gialappa’s Band: “Va bene, ma quel comico lì ci porta via tutto il budget del programma, non conviene. Ma se me lo dai gratis per me va bene”.