Serena Enardu dopo l’addio a Pago: “Periodo in salita che mi scombussola”

Serena Enardu confessa: “Per me è un periodo in salita”

Che fine hanno fatto Serena Enardu e Pago? In televisione non sono più comparsi, ma neanche lui, che aveva partecipato a Ora o mai più insieme ad altri colleghi dimenticati dal mondo discografico. È cambiato qualcosa? No, tutto è come prima come volevasi dimostrare. Intanto, però, lui aveva annunciato il matrimonio con la sua fidanzata, peccato che lei abbia detto l’esatto contrario sui social. E ora come sta lei? Su Instagram ha confessato: “Per me è un periodo in salita, di presa di coscienza che mi scombussola”.

L’ex di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l’addio a Pago

“In questi periodi mi ascolto tanto, analizzo, e cerco di conoscermi sempre meglio, affinché il disastro si riveli costruttivo” così si è espressa Serena Enardu dopo la rottura con Pago per dei motivi che non sono stati espressi in maniera chiara e limpida. La fine di un amore è sempre un fallimento quindi è normale doversi analizzare per capire dove si è sbagliato affinché non si possano più commettere gli stessi errori nella prossima relazione, con la speranza che sia quella definitiva. I fan, comunque, le rimarranno vicino augurandole di vivere presto un nuovo amore costruttivo.

Pago, salta il matrimonio con Serena Enardu. Lei: “Sto bene da sola”

“Se sono sola e non amo nessuno, non mi viene voglia di nessuno, io da sola sto bene. Se vi riferite ai rapporti di letto, faccio parte di quelle persone che li ricollegano sempre e solo a un coinvolgimento sentimentale”: ha concluso così Serena Enardu, che non convolerà a nozze con il cantante Pago. Stando a quello che ha raccontato lei quest’ultimo se ne sarebbe andato via di casa dopo una brutta lite. Lui non ha mai detto nulla a riguardo, anzi, nel salotto de La volta buona ha pure tirato in ballo le nozze con Serena Enardu.