Temptation Island anticipazioni: nel cast pure Mario Cusitore? Parla lui

L’ex corteggiatore di Ida Platano nel cast di Temptation Island?

Sono già iniziate le registrazione della nuova edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Quest’anno a fare da cornice al programma prodotto da Maria De Filippi non sarà però la Sardegna come sempre, bensì la Calabria. E in attesa di capire chi sono le coppie e i tentatori di questa edizione di segnala che Mario Cusitore ha rivelato a CasaLollo2 di non avere la minima intenzione di partecipare da solo, ma solo in coppia qualora facessero una versione Over: “No, non fa per me…Casomai ci andrò in coppia quando faranno la versione over!”

Mario Cusitore non ha chiuso alla possibilità di tornare nel dating show

Come tutti sanno molto bene Mario ha dapprima partecipato a Uomini e Donne nei panni del corteggiatore della tronista Ida Platano e nell’edizione di quest’anno ha invece preso parte al parterre maschile del Trono Over, dove ha conosciuto diverse dame, tra cui Margherita e Morena. Purtroppo però la sua esperienza è finita prima del tempo dopo diverse polemiche sul suo conto. Ma tornerebbe nel programma prodotto e condotto da Maria De Filippi qualora arrivasse la proposta? A tal proposito Mario (QUA per conoscere cosa sta facendo lontano dalle telecamere) ha rivelato a CasaLollo2 di aver visto delle signore molto interessanti e di non voler chiudere la porta ad un suo eventuale ritorno a settembre:

“Non posso negare di aver visto volti interessanti, e chissà, magari a settembre…Mai dire mai…”

Margherita difesa dall’ex cavaliere del programma

A CasaLollo2 Mario Cusitore ha poi colto la palla al balzo per spezzare una lancia in favore di Margherita Aiello. Cosa ha detto? Non ha nascosto di non aver per niente gradito i toni usati da Dennis nei confronti della dama una volta finita la loro storia d’amore:

“Ho letto quello che Dennis ha detto su di lei e non condivido assolutamente il modo in cui si è espresso…Margherita non meritava certe parole…”

Quest’ultimo ha poi parlato pure di Ida Platano, asserendo che dopo Uomini e Donne ha cercato di contattarla senza mai avere una sua risposta. Replica però arrivata dalla tronista pare con una fanpage. A quel punto l’ex cavaliere ha deciso di metterci un punto e continuare ad andare avanti con la sua vita: “Le avevo scritto all’inizio, ma non mi ha mai risposto…Poi, stranamente, ho ricevuto una risposta…Ma tramite una sua fanpage…Una dinamica curiosa, ma che ha chiuso ogni possibile evoluzione…”