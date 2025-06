Temptation Island: Filippo Bisciglia svela la verità sulla barca affondata

Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sulla notizia della barca della produzione affondata durante le registrazioni

Settimane fa è circolata la notizia inerente al fatto che durante le registrazioni di Temptation Island la barca usata dalla produzione è affondata. Ma cos’è successo davvero? A parlare di questo incidente ci ha pensato chi era lì ad assistere suo malgrado, Filippo Bisciglia. Il conduttore dell’ammiraglia Mediaset, nell’intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato che è successo il tutto proprio mentre stava presentando le sette coppie che hanno deciso di partecipare al reality show delle tentazioni:

“Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto. Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato..”

Quest’ultimo ha comunque tenuto a tranquillizzare tutti che nessuno è rimasto ferito: “Ma non è successo niente e nessuno si è fatto male…Un inizio frizzante…Sicuramente porterà fortuna!”

Temptation Island, il conduttore ha rivelato che è successa una cosa incredibile ad una coppia

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Filippo Bisciglia ha poi colto la palla al balzo per lanciare uno spoiler sulla nuova edizione del reality show delle tentazioni che inizierà ufficialmente il prossimo 3 luglio. Di cosa si tratta? Il conduttore di Canale 5, il quale ha raccontato di essere spesso e volentieri fermato dalle persone per strada che chiedono aiuto per risolvere i loro problemi coniugali, ha anticipato che ad una delle sette coppie succederà qualcosa mai successa prima e che farà rimanere tutti a bocca aperta:

“C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa…”

Quest’ultimo ha poi tenuto ad avvisare tutti che non si tratta sicuramente di una proposta di matrimonio, anzi: “Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio…”

Il presentatore ha rivelato le novità riguardanti la location

Come tutti sapranno bene questa edizione di Temptation Island non è stata girata i Sardegna, ma in Calabria. E Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni non ha fatto mistero che le novità non sono poche:

“Sono stati ricostruiti alcuni ambienti come ‘il pinnettu’..Lo ritroverete identico, ma cambierà nome…Si chiamerà ‘il capanno’…

E per quanto riguarda il falò di confronto è rimasto sempre sulla spiaggia, ma stavolta per raggiungerlo la strada da fare sarà parecchio lunga: “Per arrivare le coppie dovranno fare una lunghissima camminata molto suggestiva, che viene ripresa dall’alto da un drone…”