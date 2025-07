Al Bano confessa: “Ho cantato ancora per i russi” Nuova polemica in arrivo?

Il cantante di Cellino San Marco ha confessato di essere tornato a cantare per i russi

Oggi Al Bano ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del periodico Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione ha parlato della sua estate, non facendo mistero che se la sta godendo poco, visto che lavora continuamente: “Amo l’estate…Che poi per i cantanti è il momento in cui si lavora di più…” A questo punto il giornalista ha voluto chiedergli quale sarà la sua prossima tappa. E l’ex marito di Romina Power, con estrema schiettezza, ha rivelato di essere appena tornato dalla Liguria, dove ha avuto il piacere di cantare per un gruppo di russi: “Sono appena tornato dalla Liguria, dove ho cantato per un gruppi di russi…E’ stata una serata memorabile, bellissima, fantastica…”

Al Bano rischia seriamente di finire nuovamente al centro delle polemiche

Memore del fatto che il compagno di Loredana Lecciso sia stato così tanto criticato nelle scorse settimane per essersi esibito in Russia il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni non ha potuto esimersi dal chiedergli il motivo per cui ha deciso di cantare ancora per i loro: “Ancora i russi? Dopo tutte le polemiche che ci sono state?” E l’ex marito di Romina Power ha respinto al mittente le eventuali polemiche, asserendo di aver cantato per i cittadini russi, non per i politici:

“Ma io parlo della gente russa, non dei politici, che fanno altre cose non sempre condivisibili…Il popolo russo è straordinario e ama davvero tanto il nostro Paese…”

L’artista ha rivelato di sentire la necessità di cantare sempre

A questo punto il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto presente ad Al Bano che è sempre in concerto, cogliendo la palla al balzo per chiedergli perchè non si ferma mai. E il compagno di Loredana Lecciso non ha fatto mistero di non capire molto i suoi colleghi che si fermano dopo un tour di 10 – 20 date:

“Io non capisco quelli che fanno un tour all’anno di 10 – 20 date: che caspita combinano durante gli altri mesi? Io sento il bisogno del contatto con la gente, di misurarmi, anche con me stesso, anno dopo anno…E’ fantastico…”

Il giornalista gli ha quindi domandato se una vacanza vera l’abbia mai fatta. L’artista ha allora risposto che può capitare che durante un tour si ritagli del tempo per sè stesso magari staccando da tutto e tutti per 5 – 6 giorni: “Può capitare che in tour mi prenda 5 o 6 giorni da trascorrere per i fatti miei e visitare quello che non ho visto le volte precedenti…”