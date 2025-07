Belen Rodriguez reagisce alla storia tra Stefano De Martino e Caroline

Belen Rodriguez ha incontrato casualmente il suo ex e la nuova fiamma

In questi ultimi giorni è scoppiato probabilmente il gossip dell’estate. Infatti sono state pubblicate sul magazine Chi le prime immagini di Stefano De Martino in vacanza con la sua presunta nuova fidanzata Caroline. Sul settimanale Diva e Donna sono state poi pubblicate le immagini dei due insieme stesi su una barca impegnati a baciarsi teneramente. Ma non è finita qua perchè si segnala che sull’ultimo numero del periodico Oggi sono invece state pubblicate le foto dell’incontro del tutto casuale tra Belen, l’ex marito e la sua fidanzata. L’incontro è avvenuto a Porto Cervo in Sardegna.

Stefano De Martino con la fidanzata ha incontrato l’ex moglie e l’imbarazzo è stato tanto

Successivamente il magazine Oggi, sempre in questo articolo dedicato al conduttore di Affari Tuoi, alla nuova fidanzata Caroline Tronelli e a Belen Rodriguez, non ha fatto mistero che l’imbarazzo per questo incontro del tutto casuale a Porto Cervo è stato evidente:

“Breve momento di imbarazzo avrebbe salutato l’ex moglie con un caloroso abbraccio…”

Ma non è finita qua perchè il giornalista del settimanale ha rivelato che la showgirl, la quale è finita al centro dei rumor a causa del suo rapporto con la sorella Cecilia, avrebbe scambiato degli sguardi più che gelidi alla presunta nuova fiamma dell’ex marito: “Avrebbe lanciato un bacio a Stefano De Martino e si sarebbe scambiata con Caroline dei gelidi sguardi…”

Il conduttore di Affari Tuoi ha confessato di essere abituato alla pressione legata alla sua immagine

Intanto si segnala che Stefano De Martino in questi giorni ha anche rilasciato un’interessante intervista al magazine Vanity Fair. E tra una domanda e l’altra il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiedergli se abbia mai sentito la pressione riguardante la sua immagine: “Ha mai sentito pressione legata alla sua immagine?” E l’ex marito di Belen Rodriguez, finito al centro del gossip a causa delle ultime paparazzate in Sardegna, ha risposto di essere sempre riuscito a gestire bene la cosa perchè abituato a simili pressione nella danza:

“Vengo dal mondo della danza, dove il corpo e l’immagine sono centrali, sono quindi abituato a questo tipo di pressione…”

E con il lavoro in Tv non ha potuto far altro che gestire meglio questo suo aspetto: “Lavorando in televisione impari a gestirla e a ridimensionarla…L’immagine è importante ma non è tutto…”