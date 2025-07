La Ruota della Fortuna, ascolti record: Stefano De Martino inizia a tremare?

La Ruota della Fortuna sfonda il muro dei 4 milioni di spettatori

Se qualcuno avesse detto anni fa che Pier Silvio Berlusconi avrebbe piazzato La Ruota della Fortuna al posto di Paperissima Sprint e che avrebbe fatto degli ascolti record contro la concorrenza rappresentata da TecheTecheTè forse il pubblico affezionato al piccolo schermo non ci avrebbe creduto minimamente. E invece è la realtà: nella serata di ieri, prima di Temptation Island che ha totalizzato il 30% di share, il quiz di Gerry Scotti ha sfondato il muro dei 4 milioni di spettatori con uno share del 25.8%.

Affari Tuoi: Stefano De Martino trema per la concorrenza di Canale5?

Quest’estate non c’è storia: La Ruota della Fortuna è destinato a vincere tutte le sfide in ascolti contro Rai1. Ma solo a settembre si vedrà se l’affezione del pubblico è sincera o se invece è di comodo solo perché non sta andando in onda Affari Tuoi. Intanto vedendo gli ascolti di Canale5 Stefano De Martino potrebbe non essere poi così tranquillo perché tutto può succedere quando si riaccenderà la stagione autunnale. Finalmente Striscia La Notizia sembra essere fuori dai giochi.

Canale5 torna ad accendersi nell’estate 2025 e il pubblico la premia

Non ci voleva una scienza, infatti su questo lido si è affrontato diverse volte il problema di Canale5: un’estate tv spenta affidata solo a Temptation Island e a una pletora di repliche nel preserale e le papere vecchie e stravecchie nell’access prime time. Non si poteva continuare così. E finalmente, dopo anni e anni, Mediaset è tornata a imporsi e la sfida tv si è riaccesa. È tornata un’edizione piacevolissima di Sarabanda, La Ruota della Fortuna sta facendo numeri clamorosi puntata dopo puntata (tornerà poi Caduta Libera) e poi il programma di Filippo Bisciglia che la prossima settimana si farà addirittura in tre al fine di spremere quanto più possibile.