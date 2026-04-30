Amici 25, Alessio Di Ponzio ha paura del futuro: “Sogno in grande, forse troppo”

Alessio Di Ponzio ha paura di ciò che lo aspetta fuori Amici 25

Non è sempre facile la vita dopo Amici di Maria De Filippi perché i cantanti devono avere a che fare con il vorace mondo della discografia italiana dove se non fai un successo dietro l’altro ci si può scordare il rinnovo del contratto e chi ne ha più ne metta, ma anche per i ballerini la vita non è facile, e infatti Alessio Di Ponzio ha voluto esprimere i suoi dubbi e le sue paure ad altri ex ballerini della scuola, che di certo lo possono capire.

Il ballerino di Amici 25: “Sogno in grande, forse troppo”

“Sono una persona che sogna in grande e forse troppo. Quando arrivo a pensare in grande mi faccio mangiare dal mio stesso sogno. E inizio a pensare ‘perché io, perché fra tanti ballerini al mondo proprio io potrei riuscire”: con queste parole Alessio Di Ponzio ha espresso le sue paure per quello che lo aspetterà fuori perché non si ha la certezza di poter lavorare nell’ambito che si è scelto, basti pensare che persino Daniele Doria ha confidato di essere tornato in pianta stabile in Italia, rinunciando di fatto a lavorare in America.

Amici 25, gli ex ballerini rassicurano Alessio: le sue parole

“A oggi mi dico che sono arrivata a questo punto, tu sei qui perché te lo meriti, perché hai fatto del tuo meglio. Dobbiamo ricordarsi dei sacrifici che abbiamo fatto per essere qui. La tua testa deve essere più forte del corpo” sono state le parole dell’ex allieva di Amici 19 che risponde al nome di Talisa Ravagnani. E anche Andrea Condorelli ha voluto rassicurare Alessio di Amici 25 dicendogli che “il sogno è il motore di tutto”.