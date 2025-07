Loredana Cannata ricoverata in cardiologia: “Conseguenze fisiche e psicologiche”

Loredana Cannata ricoverata in ospedale dopo l’incidente

Non solo all’Isola dei Famosi si patisce la fame, il caldo, l’assalto degli animali, il fatto che si debba convivere con persone con cui non si va d’accordo, perché durante le prove si può rischiare la vita. Com’è successo all’attrice Loredana Cannata che durante la prova di apnea si è ritrovata con i capelli impigliati impossibilitata a risalire, il tutto mentre in studio si urlava e non si capiva più nulla di quello che stava succedendo. Ora l’attrice ha aggiornato i suoi followers dicendo di essere stata ricoverata in cardiologia.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Primo letto? Quello d’ospedale”

“Per ironia della sorte sono su un’altra isola, quella Tiberina nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola. Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale” ha aggiornato Loredana Cannata i suoi fan dopo l’incidente all’Isola. Purtroppo tre ore dopo il rientro in Italia ha accusato la fame d’aria e quindi dopo alcune analisi hanno deciso di risolverla in cardiologia.

Loredana Cannata: “Conseguenze psicologiche che sto ancora affrontando”

Ma cos’è la fame d’aria per la quale è stata ricoverata Loredana Cannata? È una condizione medica che comporta difficoltà a respirare, che può essere causata non solo da sforzi fisici di grande entità, ma può essere legata ad alcuni fattori psicologici. E su questo punto non le si può dare torto perché ha rischiato di morire durante la prova di apnea, tanto che le immagini hanno fatto il giro del web e hanno impressionato anche coloro che sono ormai abituati a ogni cosa nel mondo. Tuttavia la sua forza è encomiabile e confessa: “Passata l’adrenalina con cui il corpo risponde al pericolo di morte e l’euforia di essere sopravvissuta mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguente fisiche e psicologiche che sto ancora affrontando”.