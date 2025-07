Temptation Island 2025: tutto quello che c’è da sapere sulle coppie

Temptation Island: chi sono Alessio e Sonia, Simone e Sonia, Valentina e Antonio

Stasera andrà in onda l’edizione 2025 di Temptation Island, ma quali sono le coppie che hanno deciso di partecipare al fine di mettere a dura prova i loro sentimenti? La prima coppia è Alessio e Sonia M. Hanno circa dieci anni di differenza. Rapporto turbolento, vivono le giornate con un mix di emozioni positive e negative. Lei ha già vissuto una relazione che l’ha fatta soffrire e non ne vuole più vivere. Simone e Sonia B vivono un rapporto piatto, ormai lui non le fa più complimenti, e lei vive nel ricordo di quello che eravamo. Valentina e Antonio sono i nuovi Tony e Jenny perché lei si lamenta dei tradimenti e delle bugie di lui.

Chi sono Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Angelo e Maria Concetta

E continuiamo con le coppie di Temptation Island: Sarah e Valerio sono fidanzati da cinque anni e convivono, però è da un certo periodo che lei accetta le attenzioni da parte di altri uomini e lui vuole capire se la sua fidanzata è la persona adatta. Lucia e Rosario sono fidanzati solo da due anni e lui ha detto di non essere pronto per una convivenza. Riusciranno a resistere alle tentazioni? Denise e Marco fidanzati da quattro anni, ma lei non sa se lui la ama perché ha scoperto un tradimento di tre anni fa. Nonostante i tentativi di riacquistare la sua fiducia lei non sembra voler cambiare idea. Angelo e Maria invece sono caratterizzati dallo scotch che lei utilizza per controllare se sul letto ci sono capelli di altre donne. Intanto è già uscita una segnalazione su una coppia in particolare.

Temptation Island 2025: il cast di tentatori e tentatrici

Oltre alle coppie a Temptation Island 2025 ci saranno anche i tentatori e le tentatrici pagati per insidiare fin nel profondo. A guidare il racconto del viaggio nei sentimenti il fido Filippo Bisciglia questa non più in Sardegna bensì in Calabria.