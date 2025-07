Vladimir Luxuria e Ilary Blasi: rapporti tesi tra loro? C’entra L’Isola

Rapporti quasi inesistenti tra Vladimir Luxuria e la conduttrice?

Alberto Dandolo è tornato sull’ultimo numero del settimanale Oggi con la sua rubrica in cui riporta succosi retroscena e gossip sui personaggi del mondo dello spettacolo. E stavolta il giornalista ha posto le sue attenzioni sulla Luxuria, che da poco ha compiuto 60 anni. Dandolo ha infatti rivelato di essere venuto a sapere che i rapporti tra quest’ultima e l’ex moglie di Francesco Totti pare siano ai minimi termini, nonostante pubblicamente dicano di essere grandissime amiche:

“Si dichiarano infatti grandi amiche, tanto che Ilary Blasi e il suo Bastian presentarono a Luxuria quello che sarebbe diventato col suo nuovo compagno (storia presto naufragata)…I rapporti tra le due primedonne da qualche tempo sono quasi inesistenti…”

Perchè tra Ilary Blasi e l’amica i rapporti sarebbero così freddi?

Ovviamente adesso è normale chiedersi il motivo per cui tra la conduttrice di Battiti Live e Vladimir Luxuria pare ci sia maretta. A rispondere a questa domanda ci ha pensato sempre Alberto Dandolo sull’ultimo numero del periodico Oggi. Quest’ultimo ha rivelato di essere venuto a conoscenza che l’ex moglie di Francesco Totti, la quale tornerà lunedì prossimo in video alla conduzione dell’evento musicale dell’estate di Canale 5, non avrebbe affatto gradito che la Luxuria l’abbia sostituita l’anno scorso alla guida de L’Isola dei Famosi: “La ragione? Ilary non avrebbe mai digerito che Vladimir l’abbia rimpiazzata alla conduzione dell’Isola dei Famosi l’anno scorso…” Sarà vero? Chissà, come detto però precedentemente entrambe in pubblico dicono di essere molto amiche.

Festa di compleanno da sogno per Vladimir Luxuria

In attesa di avere conferme o smentite da parte di Ilary Blasi Alberto Dandolo ha rivelato sull’ultimo numero del periodico Oggi che la Luxuria giorni fa ha compiuto ben 60 anni. E per un evento del genere ha organizzato un party bellissimo a cui hanno preso parte tantissimi amici, tra cui Serena Bortone, Eva Grimaldi con Imma Battaglia, Marina La Rosa, Vera Gemma e Anna Pettinelli. Tra l’altro proprio la Pettinelli ha anche pubblicato una storia instagram in cui si è fatta vedere ai suoi numerosi follower felice alla suddetta festa. A proposito della Luxuria si ricorda che è stata recentemente ospite da Caterina Balivo a La volta buona. E in questa occasione ha avuto modo di abbracciare in studio il fratello: “Mi vuole molto bene, io lo chiamo il mio grande fratello…È molto diverso da me…Vive ancora a Foggia, lavora in un’importante industria che fa pomodori pelati…È ultras del Foggia, segue la squadra…”