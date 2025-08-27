Cristiano Malgioglio, amaro sfogo: “Mi avevano lasciato un po’ ai margini”

Tale e Quale Show: il giurato ha confessato di essere stato messo ai margini dal mondo dello spettacolo

Sull’ultimo numero di Chi è stato pubblicato un lungo intervento di Cristiano Malgioglio, il quale ha voluto parlare dei suoi ricordi che lo legano al suddetto settimanale. Ed in questa occasione il cantautore di origini siciliane non ha fatto mistero di non aver mai nascosto nulla al giornale, anzi: “Non vi ho nascosto nulla, le gioie, i giorni scomposti…” Quest’ultimo ha poi dichiarato che la famiglia del settimanale mai l’ha lasciato solo, soprattutto nei momenti in cui è stato messo un po’ ai margini dal mondo dello spettacolo:

“Chi è stato con me quando il mondo dello spettacolo mi aveva lasciato un po’ ai margini…Ed è rimasto anche nei momenti scomposti, come nei miei momenti di felicità…Un settimanale che non mi ha mai chiesto di essere diverso da quello che sono…”

Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver pensato di lasciare l’Italia

Successivamente il giurato di Tale e Quale Show, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Chi, ha anche rivelato che dopo la morte della madre ha anche pensato di lasciare definitivamente l’Italia:

“Quando è morta mia madre, volevo lasciare l’Italia…E stavo già facendo le valigie, ma poi sono rimasto…Perchè ad un certo punto anche il dolore ha bisogno di una casa…”

Casa che il protagonista dello show di Carlo Conti è riuscito a trovare pure tra le pagine del magazine, come ha svelato lui stesso: “Ricordo i servizi a Cuba…I miei reportage là non erano cronaca, erano romanzi…Erano nostalgia vestita a festa…Perchè io con quella ci ballo da sempre…”

Il cantautore ha parlato delle sue ospitate a Verissimo

Sul magazine Chi Cristiano Malgioglio, il quale è finito nuovamente al centro dei rumor, ha anche parlato delle persone a cui è più legato, tra cui Silvia Toffanin. Difatti l’artista più volte è stato ospite al suo Verissimo per raccontarsi a 360 gradi. E ogni volta è sempre riuscito a creare un bellissimo feeling con la conduttrice Mediaset:

“Lei è un’orchidea che si apre lentamente…Ti guarda con quegli occhi, grandi e veri, e riesce a farti dire cose che non sapevi di avere dentro…Mi ha fatto commuovere, mi ha fatto ridere, mi ha fatto sentire ascoltato…”

Ha poi voluto rivolgere un pensiero pure a Maria De Filippi, che ha realizzato il suo sogno. Quale? Permettergli di partecipare ad Amici in qualità di giurato: “Maria conosce il mio talento, lo rispetta, lo guida…Lei sa tutto…Sa dove posso arrivare, sa che cosa mi fa bene…Lei è un faro…”