Piccolo incidente per Federica Panicucci: cos’è successo, come sta

La conduttrice di Mattino Cinque è caduta a Ferragosto

Oggi i lettori del magazine Chi hanno avuto il piacere di ritrovare all’interno dell’ultimo numero uscito in tutte le edicole di Italia la rubrica del giornalista Giuseppe Candela, il quale ovviamente ha svelato alcuni retroscena sui personaggi del momento. In questa occasione ha anche posto le sue attenzioni su Federica Panicucci, asserendo di essere venuto a conoscenza che non avrebbe passato un bel Ferragosto. Il motivo? La presentatrice Mediaset sarebbe caduta in occasione del pranzo del giorno festivo: “E’ caduta al pranzo di Ferragosto…”

Come sta Federica Panicucci dopo la caduta a Ferragosto

I tanti fan della presentatrice di Mattino 5 però non devono affatto preoccuparsi per le condizioni di salute di Federica Panicucci. Difatti Giuseppe Candela, sempre in questa sua rubrica pubblicata sull’ultimo numero del periodico Chi, ha fatto sapere che la collega di Francesco Vecchi non avrebbe avuto nessun problema in seguito alla caduta, asserendo che ne sarebbe uscita illesa. Parlando sempre della compagna di Marco Bacini si segnala che Candela ha rivelato di essere venuto a conoscenza anche del fatto che sarebbe stata tra gli ospiti questa estate della residenza versiliese del giornalista Alessandro Sallusti e la moglie Patrizia Groppelli. Residenza questa frequentata anche da tanti politici, tra cui il ministro Giuseppe Valditara, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il ministro Matteo Salvini con la compagna Francesca Verdini e poi tanti giornalisti come Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Giuseppe Cruciani.

Francesco Vecchi e la collega torneranno su Canale 5 da lunedì 15 settembre

Tornando a parlare di Federica Panicucci si segnala che nella prossima stagione Tv non condurrà Mattino 4, visto che Mediaset ha deciso di chiuderlo. Niente paura perchè sarà come sempre al timone di Mattino Cinque al fianco del suo collega Francesco Vecchi. Il programma tornerà in onda alla stessa ora a partire da lunedì 15 settembre. Ovviamente la formula del programma non cambierà, visto il grande successo ottenuto in questi ultimi anni: la prima parte presentata da Vecchi sarà dedicata alla politica e all’attualità, mentre nella seconda in mano alla Panicucci verrà posta l’attenzione sui casi di cronaca nera più importanti.