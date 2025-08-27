Mercedesz Henger incinta! Chi è il fidanzato e futuro papà Alessio Salata

Mercedesz Henger annuncia di essere incinta

Mai come quest’anno le nascite si sprecano nel mondo dello spettacolo: Cecilia Rodriguez aspetta il suo primo figlio da Ignazio Moser mentre Andrea Damante sta per diventare papà dato che la sua compagna è incinta. E che dire di Giulia De Lellis incinta della sua prima figlia (sta insieme a Tony Effe, che non ha avuto fortuna a Sanremo)? E a questa lista si aggiunge anche Mercedesz Henger che sui social ha annunciato di essere incinta: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’, e ora vogliamo condividerlo con voi”.

La figlia di Eva Henger: “Io e Alessio stiamo bene insieme”

Così ha confessato Mercedesz Henger a proposito della sua relazione con Alessio: “Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa”. Insomma, dopo aver vissuto un amore tossico ora ne vive uno di tutt’altro genere.

Chi è Alessio Salata, il fidanzato di Mercedesz Henger?

Ma chi è Alessio Salata, il fidanzato di Mercedesz Henger? È nato in un piccolo paese della provincia di Savona nel 2002 e tra le sue grandi passioni c’è quella del calcio, peccato che la sua carriera non sia mai decollata. Così facendo ha deciso di intraprendere quella di agente immobiliare per un’agenzia francese. Lui e la figlia di Eva Henger stanno insieme da un anno.