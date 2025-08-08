Perla Vatiero ha ritrovato l’amore con Cady Gueye? Il video che insinua il dubbio

L’ex vincitrice del Grande Fratello si è fidanzata?

Il gossip fagocita tutti anche coloro che non sono più sulla cresta dell’onda come Perla Vatiero, che in televisione non si è più vista da quando ha vinto il Grande Fratello beffando quella che sarebbe poi diventata un’opinionista. Ma cos’è successo alla giovane influencer? Pare che si sia fidanzata, riaprendo il suo cuore tormentato dopo la relazione con Mirko Brunetti. Ma chi sarebbe quest’uomo? Il nome sarebbe quello di Cady Gueye, 28 anni, che vive a Milano, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Cady Gueye e Perla Vatiero in barca tra sorrisi e baci

Tutto nasce da un video su TikTok dove Perla Vatiero e Cady Gueye si lasciano andare a sorrisi complici e baci sulla guancia. Quindi tutti si sono chiesti se per caso non siano una coppia. Magari sono solo buoni amici e non si sa mai dove potrebbe portare un’amicizia: se a consolidarla oppure a percorrere la strada dell’amore. Che sia un flirt, però, molti non hanno dubbi visto anche gli indizi che ci sono: la colonna sonora del video è ‘Devastante’ di Olly e la didascalia dice “Lo diciamo oppure no?”.

Perla Vatiero: confermato il flirt con Cady Gueye?

E mentre ci si interroga se Perla Vatiero e Cady Gueye ci sia oppure no una storia d’amore il portale FanPage fa un po’ di chiarezza dicendo che persone vicine a loro hanno confermato che tra i due c’è stato un flirt mentre erano in Sardegna in vacanza. Per ora i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito la questione. Intanto lei è stata diffidata dal suo ex dato che sta scrivendo un libro sulla sua storia personale.