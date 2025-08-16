Pippo Baudo è morto, aveva 89 anni: le cause del decesso

E’ morto oggi Pippo Baudo: aveva 89 anni

Oggi è un giorno di lutto per il mondo della Televisione. Poco fa è stata infatti annunciata la morte di Pippo Baudo. Il conduttore che ha fatto la storia del piccolo schermo aveva 89 anni. La triste notizia è stata data dal suo storico avvocato Giorgio Assumma all’Ansa. Ha lasciato due figli. Inutile dire che tutti i telespettatori, appena hanno appreso della triste notizia della morte del conduttore Rai, si sono subito precipitati sui social per fare alla famiglia le più sincere condoglianze.

Morto Pippo Baudo: mondo della Televisione in lutto

Pippo Baudo ha condotto tantissime trasmissioni in Rai e Mediaset di grande successo ed è stato uno dei presentatori che ha fatto la storia della Televisione. Motivo per cui la notizia della sua morte ha scosso davvero tutti. Al momento non è dato sapere le cause del decesso. Si segnala che la prima a precipitarsi sul social X a dargli l’ultimo saluto è stata Laura Pausini scrivendo uno struggente post che ha commosso tutti i suoi fan, e non solo:

“Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo…Pippo GRAZIE…Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan…È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce, mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima…Riposa in pace…”

Subito dopo pure Simona Ventura ha espresso il proprio dolore sui social. A seguire tutti gli altri colleghi, tra cui una commossa Mara Venier in diretta al Tg1 edizione straordinaria.

I programmi del conduttore che hanno fatto la storia della Tv

La morte di Pippo Baudo ha sicuramente rattristato tutti i telespettatori che hanno voluto rendergli omaggio sui social. Tanti sono stati i programmi diventati cult nel tempo che ha condotto il conduttore in Rai, tra cui Settevoci, Canzonissima, Fantastico, Domenica In, e ovviamente come non ricordare i suoi tredici Festival di Sanremo (record in assoluto di sempre).