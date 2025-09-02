Affari Tuoi 2025/26 inizia male! Pompea della Basilicata non vince niente

E’ stata la concorrente della Basilicata a dare il via a questa nuova edizione del game show

Dopo la pausa estiva è tornato nell’access prime time dell’ammiraglia Rai lo storico game show Affari Tuoi. E la prima concorrente a dare il via a questa nuova edizione è stata Pompea della Basilicata, la quale ha voluto al suo fianco suo padre per affrontare la sfida nella speranza di vincere ben 300 mila euro. Dopo una breve presentazione Stefano De Martino ha dato il via alla partita con i classici primi sei lanci. Ovviamente da lì a poco il dottore si è fatto vivo offrendo alla ragazza di cambiare il pacco. E la concorrente non ci ha pensato due volte accettando: “Speravo di andare a pescare il 17”. Avrà fatto bene? Andiamo a vedere subito a cosa ha rinunciato. E la sua scelta si è rivelata essere azzeccata perchè se non avesse cambiato pacco avrebbe trovato Gennarino. Altri due tiri per la ragazza della Basilicata, la quale ha trovato nell’ordine i pacchi con 50 euro e 200 mila euro. A questo punto il dottore è tornato alla carica proponendo alla ragazza un’offerta di 9 mila euro per 5 tiri. La risposta è stata però un secco no: “Il mio sogno è comprare casa e con 9 mila euro non ci compro niente…”

Affari Tuoi: peggio di così non poteva andare per la concorrente

Stefano De Martino ha allora invitato Pompea della Basilicata a fare altri cinque tiri, nella speranza che possa trovare più pacchi blu possibili. Purtroppo però la sorte non ha strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che Pompea ha trovato più pacchi rossi che blu perdendo pure la chance di aggiudicarsi il pacco nero con dentro 200 mila euro. Terza telefonata del dottore, il quale ha proposto un altro cambio pacco alla concorrente della Basilicata, la quale stavolta ha però rifiutato senza pensarci troppo. Un altro tiro per quest’ultima. E purtroppo ha trovato pure l’ultimo pacco rosso contenente 75 mila euro.

Pompea della Basilicata non ha vinto niente neppure alla regione fortunata

A questo punto Stefano De Martino, che ha deluso un po’ Garrison, non ha potuto far altro che dire alla concorrente di Affari Tuoi che l’unica possibilità di portarsi a casa qualcosa è quella di andare alla regione fortunata. E in questa occasione la ragazza ha scelto per 100 mila euro l’Emilia Romagna, mentre per 50 mila il padre ha indicato il Veneto. Alla fine nessuno dei due ha indovinato perchè la regione fortunata era la Sardegna.